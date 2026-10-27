Singapur będzie siedzibą nowego Biura Statystyki Pracy ASEAN, które będzie koordynować programy i prace uzgodnione przez państwa członkowskie organizacji. Inicjatywa ma wzmocnić regionalną wymianę danych o miejscach pracy i umiejętnościach zawodowych. O nowym biurze 27 października 2026 roku poinformowało singapurskie Ministerstwo Zasobów Ludzkich, podaje Channel NewsAsia.

Tego samego dnia uruchomiono Sieć Statystyków Pracy ASEAN. Singapur, który przygotowuje się do przewodnictwa w ASEAN w 2027 roku, będzie koordynatorem sieci do 2030 roku. Partnerstwo zaproponowane przez Singapur ma pomóc krajom regionu wcześniej wykrywać zmiany na rynku pracy i skuteczniej na nie reagować.

Dane o zmianach na rynku pracy

Sieć ma pomóc państwom ASEAN oceniać wpływ sztucznej inteligencji, zielonej transformacji, zatrudnienia cyfrowego oraz pracy za pośrednictwem usług platformowych. Do tej ostatniej należą między innymi dostawy i przewozy prywatnymi samochodami.

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Stały sekretarz ds. zasobów ludzkich Singapuru Stanley Loh oświadczył, że żaden kraj nie może samodzielnie wypracować zrozumienia tego, jak szybkie zmiany w świecie pracy wpływają na zatrudnienie, umiejętności i pracowników. Uruchomiony zostanie także Portal Wiedzy o Rynku Pracy ASEAN, gdzie państwa będą mogły wymieniać się badaniami, metodologiami i doświadczeniem w celu tworzenia polityki opartej na danych.

SI i zielone miejsca pracy

W ramach sieci już opracowywane są projekty dotyczące analizy internetowych ofert pracy. Mają one wykrywać nowe zawody, które mogą jeszcze nie występować w obowiązujących klasyfikacjach, w tym analityków zarządzania SI i inżynierów agentowej SI. Inny projekt przewiduje stworzenie indeksu wpływu SI, który będzie oceniać, jak technologia zmienia wykonywanie zadań w różnych zawodach.

Przedstawiony 27 października raport ASEAN o zielonych miejscach pracy wykazał, że „zielony potencjał” stanowi 22,3% całego zatrudnienia w regionie. Chodzi o pracę, którą przy odpowiednim szkoleniu i wyposażeniu można wykonywać w sposób zrównoważony środowiskowo. Jednocześnie jako „zielone zatrudnienie” zrealizowano mniej niż 6% tego potencjału. W raporcie zalecono wykorzystywanie tego wskaźnika do planowania polityki kadrowej i rozwoju umiejętności.

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