Skin Harbor dołącza do Ukie, aby wspierać budowanie zaufania do cyfrowych platform sprzedaży gier

Wirtualne towary stały się ważną częścią kultury gier. Wraz z rozwojem platform handlowych coraz większego znaczenia nabierają przejrzystość zasad posiadania przedmiotów cyfrowych, warunki ich wymiany oraz jakość obsługi klienta.

Skin Harbor, cyfrowa marka firmy SKINARK LTD, jest przedmiotem planowanego ogłoszenia dotyczącego Ukie. W centrum uwagi znajduje się dołączenie do ugruntowanej sieci branżowej oraz wkład wyspecjalizowanej platformy cyfrowej w dyskusję na temat kwestii branżowych.

Dzięki uczestnictwu w Ukie – brytyjskim stowarzyszeniu branżowym przemysłu gier wideo – Skin Harbor planuje przedstawić punkt widzenia platformy handlowej na kwestie zaufania konsumentów, odpowiedzialnego handlu oraz standardów branżowych.

Szersze znaczenie tej inicjatywy polega na współpracy wyspecjalizowanych platform z organizacjami, które kształtują zasady i wyznaczają kierunki rozwoju odpowiednich branż. Dla klientów, firm i dostawców technologii odpowiedzialny rozwój w coraz większym stopniu zależy od jasnych standardów, świadomego zaangażowania oraz współpracy między przedstawicielami różnych dziedzin.

„Zdrowa gospodarka gier wymaga nie tylko popytu na przedmioty cyfrowe. Wymaga również świadomych użytkowników, odpowiedzialnych platform oraz społeczności gotowej do dyskusji na temat dobrych praktyk” – stwierdziła Anastasia LEBEDIEVA, dyrektorka Skin Harbor.

Oświadczenie to odzwierciedla stanowisko, którego stara się trzymać Skin Harbor, a także kwestie, na których firma zamierza skupić swoją uwagę w branży. Dokładny status, kategorię i terminy wszelkich ogłoszeń dotyczących nagród lub członkostwa w stowarzyszeniu należy potwierdzić w odpowiedniej organizacji przed publikacją.

*Skin Harbor — marka cyfrowa powiązana z firmą SKINARK LTD. Strona internetowa: https://skin-harbor.com

SKINARK LTD

Numer rejestracyjny: 17232022

Adres: 167–169 Great Portland Street, 5. piętro, Londyn, Anglia, W1W 5PF

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