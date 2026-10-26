Amerykańska firma medialna Skydance zaoferowała części pracowników jednorazowe wypłaty za dobrowolne odejście, dążąc do obniżenia kosztów po przejęciu Warner Bros Discovery. Channel NewsAsia informuje o tym, powołując się na memorandum, z którym zapoznał się Reuters.

Warunki dla pracowników

W memorandum dyrektor generalny David Ellison i współdyrektor generalny Ynon Kreiz oświadczyli, że podczas łączenia zespołów firma uznaje, iż nie wszyscy pracownicy mogą wiązać swoją przyszłość ze Skydance. Pracownicy spełniający kryteria programu mają zostać poinformowani o jego warunkach i otrzymać czas na podjęcie decyzji w sprawie jednorazowej oferty.

Firma przechodzi również na pięciodniowy tydzień pracy w biurze. Od początku roku akcje Skydance straciły około jednej trzeciej wartości.

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Zadłużenie i strategia firmy

Na początku października Paramount Skydance zakończyła przejęcie Warner Bros Discovery za 110 mld dolarów. Połączoną firmę przemianowano na Skydance. Według rocznych raportów spółek na koniec ubiegłego roku liczba jej pracowników może wynosić około 53 tys. osób.

Oczekuje się, że Skydance będzie mieć około 80 mld dolarów długu. Zwiększa to presję na kierownictwo w zakresie rozwoju działalności streamingowej, utrzymania przepływów pieniężnych kanałów telewizji kablowej i poprawy wyników kinowych. Firma ma opublikować wyniki finansowe za trzeci kwartał 9 listopada.

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