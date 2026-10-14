W Japonii technologiczno-inwestycyjna grupa SoftBank przeprowadziła rekordową emisję obligacji wysokodochodowych o wartości 11 mld USD, oferując inwestorom do 9,75% rocznie. Zwiększa to presję na założyciela i dyrektora generalnego firmy, Masayoshiego Sona, który stawia na sztuczną inteligencję na dużą skalę.

Jak podaje Channel NewsAsia, SoftBank wcześniej sprzedawał akcje Nvidii i T-Mobile US, aby finansować inwestycje. Teraz firma pozyskuje dług, aby nie sprzedawać aktywów, które jej zdaniem będą dalej zyskiwać na wartości.

Inwestycje w OpenAI

Dyrektor generalny SoftBank Investment Advisers, zarządzającego funduszami Vision Fund, Alex Clavel, powiedział, że zaciąganie długu pozwala zachować takie aktywa. Jak stwierdził, SoftBank postrzega OpenAI nie tylko jako inwestycję finansową, lecz także jako partnera, współpraca z którym może tworzyć wartość strategiczną.

Skala wsparcia SoftBank dla twórcy ChatGPT, OpenAI, wynosi 64,6 mld USD. OpenAI stało się centralną inwestycją w nowej strategii Sona po udanych inwestycjach SoftBanku w Alibabę i producenta chipów Arm. Wycena Arm wzrosła pięciokrotnie od debiutu giełdowego spółki w 2023 roku.

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Ryzyka rynkowe

Kupon w wysokości 9,75% na obligacjach SoftBanku zapadających w 2034 roku jest najwyższy w historii grupy. Dla porównania, Alphabet w sierpniu zaoferował 5,2% na obligacjach zapadających w 2033 roku.

Od rekordowego poziomu 8632 jenów odnotowanego w czerwcu akcje SoftBanku spadły o 38%. Jednocześnie spready swapów ryzyka kredytowego, które odzwierciedlają koszt ubezpieczenia długu od niewypłacalności lub innego zdarzenia kredytowego, wzrosły o 24%. Analitycy wiążą wyższą rentowność obligacji z oceną ryzyka przez inwestorów oraz wysoką koncentracją dużych pozycji w portfelu SoftBanku.

Analityk MST Financial David Gibson porównał obecną strategię SoftBanku do wyboru między dwiema opcjami w ruletce. Komentując możliwą wycenę na 50 mld USD spółki centrów danych SB Energy, którą SoftBank może wprowadzić na giełdę, zaznaczył również, że firma próbuje wykorzystać zainteresowanie przedsiębiorstwami związanymi ze sztuczną inteligencją.

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