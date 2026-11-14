Współwłaściciel „Nowa Poczta” wezwał do zniesienia ograniczeń cenowych na energię elektryczną

Ukraiński sektor energetyczny powinien przejść na w pełni rynkowy model bez administracyjnie ustalonego górnego limitu cen. Zdaniem współwłaściciela „Nowa Poczta” przyczyni się to do wzrostu liczby prywatnych producentów energii elektrycznej oraz do decentralizacji systemu energetycznego.

Tak stwierdził współwłaściciel grupy spółek NOVA, Wołodymyr Popereśniuk.

Jego zdaniem energia elektryczna powinna stać się zwykłym produktem rynkowym, który można swobodnie wytwarzać, dostarczać, kupować i sprzedawać. Jako jeden z warunków takiego przejścia wymienia zniesienie ograniczeń cenowych.

„Wszystko, czego do tego potrzeba, to wreszcie przejście sektora energetycznego na pełnoprawny model rynkowy: zniesienie licencji, usunięcie ograniczeń cenowych i otwarcie drogi do jego prywatyzacji” – zaznaczył Popereśniuk.

Uważa on, że obecny model jest nadmiernie uzależniony od regulacji państwowych i nie pozwala rynkowi wystarczająco szybko dostosować się do wyzwań związanych z wojną. Z kolei większa liczba prywatnych producentów mogłaby przyspieszyć decentralizację wytwarzania energii i zmniejszyć zależność przedsiębiorstw od kosztownego samowystarczalności.

„Dlatego jeśli zależy nam na stabilności całej infrastruktury energetycznej, musi ona zostać uwolniona od regulacji i licencjonowania. Wejście na ten rynek musi być otwarte i swobodne” – podkreślił Popereśniuk.

Przypomnijmy, że organ regulacyjny zezwolił właścicielom „Nowa Poczta” na zakup banku.

Wcześniej „Nowa Poczta” stworzyła prywatną obronę przeciwlotniczą i już zestrzeliwuje rosyjskie drony bojowe.

Ponadto Nowa Poczta zmienia model przechowywania przesyłek, aby przetrwać ataki Rosjan.

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