Według Channel NewsAsia, powołującego się na Reutersa, szwedzka firma streamingowa Spotify prognozuje zysk operacyjny w wysokości 820 mln euro w czwartym kwartale. To więcej niż średnia prognoza analityków wynosząca 813,4 mln euro, wynika z danych LSEG.

Stawka na funkcje AI

Spotify liczy, że funkcje oparte na sztucznej inteligencji pomogą zwiększyć liczbę użytkowników w ważnym sezonie świątecznym. Firma inwestuje w AI, aby poprawić odkrywanie nowej muzyki i zaangażowanie użytkowników na platformie.

Inwestorzy obserwują rentowność Spotify w związku z tymi inwestycjami i pojawieniem się konkurentów w dziedzinie generowania muzyki, w tym Suno i Udio.

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Wyniki za trzeci kwartał

W trzecim kwartale zysk operacyjny Spotify wyniósł 672 mln euro. Wynik był zgodny ze średnią prognozą analityków na poziomie 671,8 mln euro, opracowaną przez Visible Alpha.

Przychody spółki za kwartał osiągnęły 4,97 mld euro, podczas gdy analitycy oczekiwali 4,98 mld euro, według danych LSEG. Współdyrektor generalny Alex Norström powiedział, że firma inwestuje, gdy widzi możliwości wzrostu, a tempo wzrostu jej wydatków spowalnia.

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