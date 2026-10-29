Stany Zjednoczone pozwały Google do sądu federalnego na Manhattanie, oskarżając firmę o nieprzywrócenie rezerwisty armii USA Marka Davissona na jego poprzednie lub podobne stanowisko po roku urlopu wojskowego. Poinformował o tym Channel NewsAsia.

Praca z kluczowymi klientami

Zgodnie ze skargą Davisson przez dwa i pół roku pracował w Google jako menedżer ds. kluczowych klientów. Odpowiadał za obsługę kont klientów firmy: zarządzającego aktywami BlackRock, funduszu hedgingowego Bridgewater Associates oraz dawnego Credit Suisse.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Po powrocie z urlopu wojskowego w maju 2023 roku Google, jak twierdzi pozew, nie pozwoliło Davissonowi prowadzić żadnych kont klientów. Zachował on wynagrodzenie i stanowisko, jednak, jak wskazano w skardze, mogło to pozbawić go możliwości awansu zawodowego.

Nowe stanowisko i zwolnienie

Google później przydzieliło Davissonowi stanowisko w obszarze rozwiązań chmurowych, które również nie obejmowało zarządzania kontami klientów. W sierpniu 2024 roku został zwolniony w ramach szerszej redukcji zatrudnienia, wynika ze skargi. Google nie udzieliło natychmiastowego komentarza w odpowiedzi na zapytania dziennikarzy.

Czytaj nas na