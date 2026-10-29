USA pozywają Google za nieprzywrócenie rezerwisty do pracy — Channel NewsAsia
Stany Zjednoczone pozwały Google do sądu federalnego na Manhattanie, oskarżając firmę o nieprzywrócenie rezerwisty armii USA Marka Davissona na jego poprzednie lub podobne stanowisko po roku urlopu wojskowego. Poinformował o tym Channel NewsAsia.
Praca z kluczowymi klientami
Zgodnie ze skargą Davisson przez dwa i pół roku pracował w Google jako menedżer ds. kluczowych klientów. Odpowiadał za obsługę kont klientów firmy: zarządzającego aktywami BlackRock, funduszu hedgingowego Bridgewater Associates oraz dawnego Credit Suisse.
Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.
Po powrocie z urlopu wojskowego w maju 2023 roku Google, jak twierdzi pozew, nie pozwoliło Davissonowi prowadzić żadnych kont klientów. Zachował on wynagrodzenie i stanowisko, jednak, jak wskazano w skardze, mogło to pozbawić go możliwości awansu zawodowego.
Nowe stanowisko i zwolnienie
Google później przydzieliło Davissonowi stanowisko w obszarze rozwiązań chmurowych, które również nie obejmowało zarządzania kontami klientów. W sierpniu 2024 roku został zwolniony w ramach szerszej redukcji zatrudnienia, wynika ze skargi. Google nie udzieliło natychmiastowego komentarza w odpowiedzi na zapytania dziennikarzy.