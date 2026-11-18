Rosyjskie ataki na przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego nie spowodowały niedoboru oleju słonecznikowego na rynku krajowym. Eksport produktów trwa, a na Ukrainie nie przewiduje się niedoborów oleju.

Poinformował o tym minister polityki rolnej i żywności Ukrainy Taras Wysocki.

Według Wysockiego, ze względu na zagrożenia dla bezpieczeństwa oraz konieczność naprawy uszkodzonego sprzętu część zakładów olejarno-ekstrakcyjnych tymczasowo wstrzymała działalność. Jest to krok wymuszony, mający na celu przede wszystkim ochronę pracowników.

Jednocześnie sytuacja w branży pozostaje pod kontrolą. Na Ukrainie jest wystarczająco dużo mocy produkcyjnych do przetworzenia zbiorów słonecznika, a zapasy oleju wystarczają do zaspokojenia potrzeb krajowych.

Eksport produktów również przebiega zgodnie z prognozami. Tylko w pierwszej połowie listopada Ukraina dostarczyła na rynki zagraniczne 230 tys. ton oleju słonecznikowego.

Ministerstwo wraz z branżowymi stowarzyszeniami i uczestnikami rynku nadal monitoruje wpływ rosyjskich ataków na produkcję i eksport. Bardziej szczegółową ocenę ewentualnych strat i konsekwencji dla branży planuje się przeprowadzić po przeanalizowaniu sytuacji w ciągu miesiąca.

Według Wysockiego głównym zadaniem jest zapewnienie stabilnego funkcjonowania branży, zaspokojenie potrzeb rynku ukraińskiego oraz zachowanie potencjału eksportowego kraju.

Ile kosztuje olej w supermarketach w Kijowie po atakach Rosji na zakłady przetwórcze.

16 listopada rosyjscy okupanci przeprowadzili atak na Dniepr. Według doniesień lokalnych mediów celem ataku mogła być fabryka „Olejna”, gdzie produkuje się olej słonecznikowy. Na nagraniu z miejsca zdarzenia widać gęste zadymienie i pożar.

W miejscowości Bandurka w obwodzie mykolaivskim rosyjski dron uderzył w zakład ekstrakcji oleju w Bandurce. W wyniku uderzenia uszkodzono cztery zbiorniki z olejem słonecznikowym, z których jeden został całkowicie zniszczony. Wyciek zanieczyścił ponad 3,5 tysiąca metrów kwadratowych terenu, jednak nie odnotowano jak dotąd bezpośredniego przedostania się oleju do rzeki Czarny Taszlik.

W wyniku rosyjskiego ataku w obwodzie odeskim uszkodzony został terminal firmy Kernel, zajmujący się przeładunkiem oleju słonecznikowego. W wyniku uderzenia zniszczono około 25 tysięcy ton gotowego produktu.

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