Okazało się, ile kosztuje paliwo na Ukrainie 13 listopada 2026 r. na różnych stacjach benzynowych

Ukraińskie sieci stacji benzynowych zaktualizowały ceny benzyny, oleju napędowego i gazu samochodowego. Średnia cena litra benzyny A-95 wynosi 88,34 hrywny, a oleju napędowego – 104,07 hrywny.

Ukraińskie sieci stacji benzynowych zaktualizowały ceny paliw. W szczególności w sieci Socar wszystkie rodzaje paliw potaniały o 1 hrywnię za litr, natomiast cena autogazu wzrosła o 1 hrywnię za litr. W sieci „BRSM-Nafta” cena oleju napędowego spadła o 1 hrywnę za litr.

W sieci KLO benzyna A-95, A-92 i olej napędowy potaniały o 1 hrywnę za litr, natomiast ceny benzyny A-95+ i oleju napędowego DP+ spadły o 1,5 hrywny za litr.

W sieciach Okko i Socar gaz samochodowy jest najdroższy spośród stacji benzynowych uwzględnionych w zestawieniu – kosztuje 63,90 hrywny za litr.

Obecnie najdroższą benzynę A-95 oferuje sieć Socar – po 91,90 hrywny za litr. Najwyższa cena zwykłego oleju napędowego odnotowana została w sieci Socar – 106 hrywny za litr, a oleju napędowego klasy premium – 109 hrywny za litr.

Wcześniej Narodowy Bank Ukrainy wyjaśnił, dlaczego inflacja w Ukrainie przyspieszyła do 11%.

Ceny hurtowe cebuli na Ukrainie wzrosły w ciągu tygodnia średnio o 12%. Obecnie rolnicy sprzedają ten warzywo po 10–16 hrywien za kilogram.

Tymczasem w Ukrainie gwałtownie wzrosły ceny ogórków szklarniowych.

W Ukrainie nadal rosną ceny pomidorów szklarniowych. Obecnie sprzedawcy oferują warzywa po 50–75 hrywien za kilogram, co stanowi średnio o 14% wyższą cenę niż pod koniec ubiegłego tygodnia.

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