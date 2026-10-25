Wysoki Sąd Kenii zezwolił austriackiemu producentowi kart inteligentnych Austria Card na wykonanie orzeczenia arbitrażowego dotyczącego odzyskania 3,16 mln euro od kenijskiej firmy technologicznej i poligraficznej Pesa Print. Spór powstał w związku z kontraktem na dostawę pięciu milionów kart poliwęglanowych dla programu elektronicznych praw jazdy Narodowego Urzędu Transportu i Bezpieczeństwa Kenii (NTSA), informuje Nation Kenya.

Kontrakt i arbitraż

Strony zawarły umowę 12 maja 2017 roku. Austria Card miała dostarczyć pięć milionów kart dla praw jazdy drugiej generacji. Austriacka firma twierdziła, że Pesa Print nie kupiła uzgodnionej ilości produktów, nie zapłaciła zaległych faktur, nie przestrzegała warunków wyłączności ani zobowiązań dotyczących gwarancji wykonania umowy.

Z kolei Pesa Print twierdziła, że karty nie spełniały technicznych specyfikacji kontraktu, i zażądała zwrotu 663 617 euro, które już zapłaciła. Arbiter Phillip Bliss Aliker 7 października 2021 roku uznał Pesa Print za stronę, która naruszyła umowę, i oddalił jej powództwo wzajemne. Następnie wydano memorandum korygujące.

Arbitraż przyznał Austria Card 19 397,94 euro za zaległe faktury, 589 434,12 euro odszkodowania za surowce zakupione na potrzeby anulowanego zamówienia na 500 tysięcy kart, a także 2 355 450 euro utraconych zysków z 4,1 miliona kart. Orzeczenie przewiduje również odsetki, 159 809 euro kosztów prawnych i 42 073 euro kosztów arbitrażu.

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Stanowisko sądu

W grudniu 2021 roku Pesa Print zwróciła się do sądu o uchylenie orzeczenia arbitrażowego. Firma powoływała się na rzekome naruszenie porządku publicznego Kenii, bezpodstawne wzbogacenie Austria Card oraz stronniczość arbitra. Dyrektor Pesa Print David Njane twierdził również, że arbiter niewłaściwie zastosował specyfikacje kart, nie uwzględnił zatwierdzonego wzoru i zawyżył kwotę utraconych zysków.

Austria Card podkreślała, że kenijski sąd nie ma jurysdykcji do uchylenia orzeczenia, ponieważ prawnym miejscem arbitrażu był Londyn. Sędzia Francis Gikonyo zgodził się z tym argumentem: kontrakt przewidywał stosowanie prawa kenijskiego do dostaw, ale rozpatrywanie sporów zgodnie z regulaminem Londyńskiego Sądu Arbitrażu Międzynarodowego, podczas gdy postępowanie arbitrażowe podlegało prawu angielskiemu.

Sąd nie znalazł także podstaw do odmowy wykonania orzeczenia w Kenii. Wskazał, że Pesa Print nie udowodniła ani konfliktu orzeczenia arbitrażowego z konstytucją lub prawem kraju, ani rzeczywistej lub pozornej stronniczości arbitra. Wniosek Pesa Print oddalono, obciążając firmę kosztami postępowania, natomiast wniosek Austria Card o wykonanie orzeczenia arbitrażowego uwzględniono.

Kontekst programu NTSA

Audyt kenijskiego Skarbu Państwa dotyczący rachunków NTSA za lata 2022–2023 wskazywał, że konsorcjum kierowane przez National Bank of Kenya zawarło w marcu 2017 roku kontrakt o wartości 2,03 mld szylingów kenijskich na dostawę pięciu milionów kart inteligentnych. Według stanu na czerwiec 2023 roku dostarczono około czterech milionów kart, lecz wydrukowano jedynie 1,48 miliona, podczas gdy ponad 2,56 miliona pozostawało w magazynach NTSA.

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