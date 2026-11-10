9 listopada Najwyższy Sąd Antykorupcyjny ponownie odroczył rozprawę w sprawie nacjonalizacji aktywów grupy IDS Ukraine, do której należą producenci wód mineralnych „Morshynska” i „Mirgorodska”.

Jednocześnie postępowanie, które trwa już ponad dwa lata, zbliża się do końca: sędziom pozostało przeprowadzić jeszcze kilka rozpraw.

Po wydaniu orzeczenia udziały osób objętych sankcjami w strukturze własnościowej spółki mają zostać przekazane Funduszowi Majątku Państwowego w celu dalszej prywatyzacji.

Równolegle ARMA przygotowuje się do zawarcia umowy o zarządzanie zajętych aktywami ze zwycięzcą konkursu – spółką „Biuro Prawnicze „Prioritas””. Jednak podczas sporządzania umowy pojawiły się kwestie proceduralne.

W szczególności raport z wyceny aktywów, przygotowany przez firmę „Gold Price” 6 marca 2026 r., obowiązywał przez sześć miesięcy – do 6 września. Tymczasem aukcja mająca na celu wyłonienie zarządcy odbyła się 7 września, czyli już po upływie terminu ważności wyceny.

Ponadto istnieje istotna różnica w wartości aktywów: według wyceny „Gold Price” wynosi ona około 5 mld hrywien, podczas gdy w materiałach WAKS pojawia się kwota około 8 mld hrywien. Różnica w wysokości 3 mld hrywien może wpłynąć na obliczenie gwarancji bankowej oraz zobowiązań finansowych przyszłego zarządcy.

ARMA wybrała zarządcę dla IDS Ukraine: aktywami Morshynska będzie zarządzać kancelaria prawna.

Wcześniej ARMA odrzuciła zwycięzcę przetargu na zarządzanie spółką „Morshynska”.

W dniu 29 września Okręgowy Sąd Administracyjny w Dniepropietrowsku tymczasowo zakazał Agencji ds. Odnajdywania i Zarządzania Aktywami zawarcia umowy o zarządzanie aktywami spółki IDS Ukraine, będącej producentem wody „Morshynska”, z spółką „Biuro Prawnicze Priorytas” LLC.

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