W dniach 16–20 listopada 2026 r. światowe rynki akcji odnotowały najgorszy tydzień od początku pandemii COVID-19. Globalny indeks giełdowy MSCI stracił 8,1%, amerykański S&P 500 spadł o 8,6%, a technologiczny Nasdaq Composite — o około 10%. Najbardziej ucierpieli producenci mikrochipów, firmy z branży sztucznej inteligencji oraz azjatyckie giełdy. Ogółem od sierpniowych szczytów światowy rynek akcji stracił prawie 9 bln dolarów kapitalizacji.

Przyczynami wyprzedaży były obawy dotyczące zawyżonej wyceny spółek technologicznych, ogromnych inwestycji w sztuczną inteligencję oraz dalszego podwyższania stóp procentowych w USA. Nawet dobre wyniki finansowe firmy Nvidia oraz rekordowa oferta akcji Anthropic nie zdołały przywrócić zaufania inwestorów.

Spadki szybko rozprzestrzeniły się poza sektor technologiczny. Spadły ceny akcji przedsiębiorstw przemysłowych, banków, spółek energetycznych, a także złota i metali przemysłowych. Amerykańskie indeksy S&P 500 i Dow Jones weszły w fazę korekty, tracąc ponad 10% w stosunku do swoich rekordowych wartości.

UA.News analizuje, ile pieniędzy straciły największe firmy świata, dlaczego inwestorzy zaczęli masowo sprzedawać akcje, które kraje najbardziej ucierpiały w wyniku załamania oraz czy obecna sytuacja może powtórzyć kryzysy finansowe z 2008 lub 2020 roku.

Co wydarzyło się na światowych rynkach akcji w dniach 16–20 listopada

Listopadowy spadek był kontynuacją wyprzedaży, które rozpoczęły się na amerykańskim rynku akcji już w październiku. Po długotrwałym wzroście akcji spółek technologicznych inwestorzy zaczęli zrewidować swoje oczekiwania dotyczące zysków z sztucznej inteligencji.

Początkowo największe straty ponieśli producenci półprzewodników i operatorzy centrów danych. Następnie wyprzedaż objęła szerszy rynek, a 20 listopada przerodziła się w jedną z najgorszych sesji giełdowych 2026 roku.

Według danych agencji Reuters amerykański indeks S&P 500 spadał przez siedem dni handlowych z rzędu — była to najdłuższa taka seria od początku pandemii w 2020 roku. Do zamknięcia sesji 20 listopada indeks spadł o 11,6% w stosunku do historycznego maksimum osiągniętego 6 października.

W okresie od 16 do 20 listopada spośród wiodących amerykańskich indeksów najbardziej ucierpiał PHLX Semiconductor, który śledzi akcje producentów półprzewodników. W ciągu pięciu dni handlowych stracił on 17,13%. Indeks technologiczny Nasdaq 100 spadł o 10,43%, a Nasdaq Composite — o 10,02%.

Szczególnie wymowny był piątek, 20 listopada. W ciągu zaledwie jednej sesji indeks Nasdaq Composite stracił 5,28%, S&P 500 – 3,7%, a Dow Jones – 1,93%. Indeks spółek półprzewodnikowych PHLX Semiconductor załamał się o prawie 10,7%.

Spadek indeksu Nasdaq był najsilniejszy w ciągu jednego tygodnia od marca 2020 roku. Jednocześnie dla indeksów S&P 500 i Dow Jones najgorszym dotychczasowym okresem pozostawał kwiecień 2025 r., kiedy to rynki gwałtownie zareagowały na wprowadzenie przez Stany Zjednoczone szeroko zakrojonych ceł importowych.

W ten sposób obecny spadek rzeczywiście ustanowił wieloletnie antyrekordy, choć nie wszystkie indeksy giełdowe odnotowały najgorszy wynik właśnie od 2020 roku.

Ile straciły Nvidia, Microsoft, Apple i inni giganci technologiczni

Największe straty poniosły firmy, których akcje w ostatnich latach gwałtownie drożały dzięki rozwojowi sztucznej inteligencji. Inwestorzy inwestowali miliardy dolarów w producentów procesorów graficznych, platformy chmurowe oraz przedsiębiorstwa budujące infrastrukturę do uczenia się i działania sieci neuronowych.

Liderem spadków wśród największych amerykańskich firm technologicznych została firma Nvidia. W ciągu tygodnia jej akcje straciły na wartości o 22,92%, a tylko 20 listopada — o około 14%. Był to jeden z najgłębszych tygodniowych spadków tej firmy od wielu lat.

Jeszcze większy spadek w ciągu pięciu dni handlowych odnotowały akcje Micron Technology — o 23,62%. Producent procesorów AMD stracił 20,54% swojej wartości rynkowej, a Broadcom — 12,28%.

Wśród dużych korporacji technologicznych akcje Meta spadły w ciągu tygodnia o 12,6%, Tesli — o 11,38%, a Alphabetu, spółki macierzystej Google — o 10,31%. Microsoft stracił 7,51%, a Amazon — 7,44%.

Stosunkowo stabilna pozostała firma Apple, której akcje straciły na wartości o 3,85%. Jednak nawet to oznaczało znaczny spadek wartości rynkowej spółki.

To właśnie sektor półprzewodników stał się jedną z głównych przyczyn załamania rynku. Wcześniej inwestorzy spodziewali się, że popyt na sprzęt do sztucznej inteligencji będzie nadal szybko rósł. Jednak coraz częściej pojawiały się pytania, czy firmy technologiczne będą w stanie zwrócić setki miliardów dolarów, które wydają na centra danych i infrastrukturę obliczeniową.

W ciągu zaledwie około sześciu tygodni kapitalizacja rynkowa firmy Nvidia spadła o około 2 bln dolarów. Nie chodzi tu o bezpośrednie straty finansowe firmy, ale o spadek łącznej wartości rynkowej jej akcji.

Spadek ten dotknął jednak nie tylko producentów sprzętu. Akcje Meta, która inwestuje znaczne środki we własną infrastrukturę AI, straciły w ciągu tygodnia 12,6%, Alphabet — 10,3%, Microsoft — 7,5%, a Amazon — 7,4%.

Dlaczego nawet dobre wyniki Nvidii i debiut giełdowy Anthropic nie powstrzymały spadków

W ciągu tygodnia miały miejsce dwa wydarzenia, które inwestorzy śledzili ze szczególną uwagą: publikacja raportu kwartalnego Nvidii oraz debiut Anthropic na giełdzie.

Nvidia przedstawiła dobre wyniki finansowe, potwierdzając wysoki popyt na sprzęt obliczeniowy. Jednak pozytywne wyniki nie zmieniły ogólnego kierunku notowań. Inwestorzy coraz bardziej skupiali się nie na bieżących przychodach producenta chipów, ale na perspektywach dalszego wzrostu całego rynku sztucznej inteligencji.

Dodatkowym ciosem dla Nvidii były doniesienia o dochodzeniu amerykańskiego organu regulacyjnego SEC w sprawie księgowości firmy. Informacja o kontroli nasiliła wyprzedaż jej akcji 20 listopada.

Jednocześnie 19 listopada na giełdę weszła firma Anthropic — twórca modeli sztucznej inteligencji Claude. Firma przeprowadziła jedną z największych pierwotnych ofert publicznych w historii. Cena emisyjna wyniosła 83 dolary za akcję, a pierwszy dzień notowań zakończył się wzrostem o 17,1%. Jednak już następnego dnia akcje Anthropic straciły około 9%. Oferta, która mogła stać się sygnałem odrodzenia zainteresowania spółkami zajmującymi się sztuczną inteligencją, nie zdołała odwrócić sytuacji.

Powodem jest to, że inwestorzy zaczęli inaczej oceniać modele biznesowe sektora technologicznego. Wzrost przychodów nie gwarantuje już wzrostu wartości akcji, jeśli koszty firm rosną zbyt szybko.

Do szkolenia współczesnych modeli sztucznej inteligencji potrzebne są tysiące wydajnych procesorów, duże centra danych, energia elektryczna oraz systemy chłodzenia. Budowa takiej infrastruktury na dużą skalę wymaga ciągłych nakładów kapitałowych, podczas gdy terminy zwrotu tych inwestycji pozostają jedną z głównych kwestii dla rynku.

Jak spadki na rynkach akcji dotknęły Europę i Azję

Krach nie ograniczył się do amerykańskich giełd. Do końca tygodnia gwałtowny spadek cen akcji odnotowano praktycznie we wszystkich głównych regionach finansowych. Najgorsza sytuacja miała miejsce w Azji, gdzie znajdują się najwięksi światowi producenci mikrochipów i dostawcy komponentów dla przemysłu technologicznego.

Tajwański rynek akcji stracił w ciągu tygodnia około 17%. Według informacji agencji Reuters był to największy tygodniowy spadek tajwańskich akcji od 1990 roku.

Tak silna reakcja wynika ze znaczenia przemysłu półprzewodnikowego dla gospodarki kraju. Tajwańscy producenci, przede wszystkim TSMC, odgrywają kluczową rolę w globalnych łańcuchach dostaw procesorów do smartfonów, komputerów, serwerów i systemów sztucznej inteligencji.

Kiedy inwestorzy zaczęli wątpić w tempo dalszych inwestycji w sztuczną inteligencję, odbiło się to na całym sektorze, w tym na producentach chipów, dostawcach sprzętu i komponentów.

Japoński indeks Nikkei 225 spadł w ciągu tygodnia o około 7,7%. Południowokoreański KOSPI również odnotował znaczne straty. Podczas sesji 20 listopada japońskie i koreańskie akcje traciły na wartości o ponad 5%.

Szeroki indeks MSCI dla regionu Azji i Pacyfiku, z wyłączeniem Japonii, stracił w ciągu tygodnia około 8%. Był to jego najgorszy wynik od początku pandemii koronawirusa.

Europejskie rynki akcji odnotowały nieco mniejsze, ale również znaczące straty. Ogólnoeuropejski indeks STOXX Europe 600 zakończył tydzień spadkiem o około 5,7%. Niemiecki DAX, brytyjski FTSE 100 i inne wiodące indeksy również znalazły się pod presją.

W Europie wyprzedaż nie dotyczyła wyłącznie spółek technologicznych. Inwestorzy sprzedawali akcje przedsiębiorstw przemysłowych, banków oraz firm, których działalność zależy od globalnego wzrostu gospodarczego.

Sytuacja na giełdach azjatyckich i europejskich pokazała, jak ściśle powiązane są światowe rynki finansowe. Nawet jeśli przyczyną spadków są amerykańskie firmy technologiczne, konsekwencje szybko odczuwają przedsiębiorstwa z innych krajów, które dostarczają im sprzęt, materiały, energię lub finansowanie.

Dlaczego załamanie akcji spółek technologicznych rozprzestrzeniło się na banki, przemysł i energetykę

Jedną ze cech charakterystycznych listopadowego spadku było to, że stopniowo objął on firmy, które nie zajmują się bezpośrednio rozwojem sztucznej inteligencji.

20 listopada wśród największych amerykańskich firm, których akcje traciły na wartości, znalazły się banki, producenci sprzętu przemysłowego, przedsiębiorstwa sektora energetycznego oraz platformy finansowe.

Na przykład akcje firmy Caterpillar, jednego z największych światowych producentów sprzętu budowlanego i przemysłowego, straciły w piątek około 5%. Firma dostarcza również sprzęt do produkcji i magazynowania energii elektrycznej, z którego korzystają centra danych.

Spadek kursu akcji Caterpillar pokazał, że inwestorzy zaczęli na nowo oceniać perspektywy nie tylko twórców sztucznej inteligencji, ale także firm, które czerpią zyski z budowy infrastruktury dla tej technologii.

Pod presją znalazły się również banki. Kurs akcji JPMorgan Chase 20 listopada spadł o około 3%. Rynek zaczął uwzględniać ryzyko spowolnienia wzrostu gospodarczego, ewentualnego ograniczenia akcji kredytowej oraz pogorszenia sytuacji finansowej poszczególnych kredytobiorców.

Fala wyprzedaży objęła również firmy związane z kryptowalutami. Po spadku kursu bitcoina poniżej 60 tys. dolarów akcje Coinbase, Strategy i Robinhood straciły w ciągu jednego dnia od 6% do prawie 10%.

Było to częścią szerszego procesu ograniczania przez inwestorów ryzykownych inwestycji. Gdy rynki spadają jednocześnie, duże fundusze mogą sprzedawać nawet stosunkowo stabilne aktywa, aby zmniejszyć wykorzystanie środków pożyczonych, spełnić wymogi dotyczące zabezpieczenia pozycji lub zwiększyć zapasy gotówki.

Dodatkowym czynnikiem były zmiany na rynkach surowców. Miedź, która jest szeroko stosowana w sieciach energetycznych i centrach danych, odnotowała najsilniejszy tygodniowy spadek od kwietnia 2025 roku.

Złoto również straciło na wartości, choć tradycyjnie uważa się je za aktywa zabezpieczające. 20 listopada jego cena spot spadła o 2,81%, do około 3520 dolarów za uncję trojańską.

Jak inflacja i decyzje Rezerwy Federalnej USA pogłębiły spadki

Kolejnym czynnikiem listopadowego załamania była polityka pieniężna Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych. W poprzednich latach inwestorzy liczyli, że spadek inflacji pozwoli amerykańskiemu bankowi centralnemu na stopniowe łagodzenie polityki pieniężnej. Jednak w 2026 roku presja inflacyjna utrzymała się, a przedstawiciele Fed zaczęli sygnalizować konieczność dalszego podwyższania stóp procentowych.

Członkini Rady Gubernatorów Fed, Lisa Cook, stwierdziła, że obecny poziom stóp procentowych jest niewystarczający do powstrzymania inflacji. Rynek zaczął uwzględniać w swoich prognozach kolejną podwyżkę stóp o 0,25 punktu procentowego podczas posiedzenia w dniach 8–9 grudnia.

Wysokie stopy procentowe stwarzają dodatkowe problemy dla rynku akcji. Firmom drożej jest zaciągać kredyty, obsługiwać zadłużenie i finansować nowe projekty. Ma to szczególne znaczenie dla sektora technologicznego, gdzie znaczna część wartości przedsiębiorstwa zależy od oczekiwanych przyszłych zysków.

Jednocześnie wzrost rentowności obligacji sprawia, że stają się one bardziej atrakcyjną alternatywą dla akcji. Inwestorzy mogą czerpać dochód z instrumentów dłużnych, nie ponosząc tak wysokiego ryzyka jak na rynku akcji.

Jednak w samym trakcie załamania nastąpił odwrotny trend: popyt na amerykańskie obligacje skarbowe wzrósł, a ich rentowność spadła. 20 listopada rentowność dziesięcioletnich obligacji skarbowych USA spadła o około 10 punktów bazowych, do 4,95%. Oznaczało to, że inwestorzy kupowali państwowe papiery dłużne, szukając ochrony przed spadkiem cen akcji.

W ten sposób rynki finansowe reagowały jednocześnie na dwa zagrożenia: utrzymującą się wysoką inflację oraz możliwe spowolnienie gospodarcze.

Dla Fed taka sytuacja stwarza trudny wybór. Dalsze podwyżki stóp procentowych mogą pomóc w powstrzymaniu wzrostu cen, ale jednocześnie zwiększyć obciążenia dla przedsiębiorstw i rynków finansowych. Z drugiej strony przedwczesne złagodzenie polityki pieniężnej grozi ponownym pojawieniem się presji inflacyjnej.

Jak inwestorzy zareagowali na załamanie i dlaczego gwałtownie wzrósł indeks strachu

Skala wyprzedaży można ocenić nie tylko na podstawie spadku indeksów giełdowych, ale także na podstawie zmiany nastrojów inwestorów. Jednym z głównych wskaźników stał się indeks zmienności VIX, często nazywany indeksem strachu na Wall Street. Odzwierciedla on oczekiwane wahania indeksu S&P 500, obliczone na podstawie wartości opcji.

Pod koniec sesji 20 listopada indeks VIX osiągnął poziom 35,89 punktów — najwyższy od czasu zawirowań związanych z cłami w kwietniu 2025 roku. Tydzień wcześniej wskaźnik ten wynosił około 19,3 punktów.

Wzrost indeksu VIX oznacza, że uczestnicy rynku spodziewają się większych wahań kursów i są gotowi zapłacić więcej za zabezpieczenie swoich inwestycji. Jednocześnie gwałtownie wzrosły obroty. 20 listopada na amerykańskich giełdach właścicieli zmieniło około 25,2 mld akcji, podczas gdy średni dzienny wskaźnik z poprzednich 20 sesji handlowych wynosił 19,5 mld.

Spadki dotknęły również zdecydowaną większość spółek. Na nowojorskiej giełdzie papierów wartościowych liczba akcji, których cena spadła, prawie czterokrotnie przewyższała liczbę tych, których cena wzrosła. Na giełdzie Nasdaq spadki odnotowało prawie 4 tysiące spółek, podczas gdy wzrosty – mniej niż tysiąc.

Jednocześnie duże firmy inwestycyjne zaczęły szukać okazji do nabycia aktywów, których ceny spadły.

W artykule agencji Reuters z 22 listopada analitycy zauważyli, że niektóre wskaźniki rynkowe zbliżają się już do poziomów, które historycznie poprzedzały odbicie kursów. Ostrzegali jednak przed przedwczesnymi wnioskami o zakończeniu załamania.

Czy załamanie rynku akcji może przerodzić się w globalny kryzys finansowy

Spadek światowych rynków akcji o 8–10% w ciągu tygodnia niekoniecznie oznacza początek globalnego kryzysu finansowego. Jednak skala listopadowych wyprzedaży zmusza inwestorów do porównywania obecnej sytuacji z poprzednimi okresami wstrząsów finansowych.

Podczas kryzysu z 2008 roku głównym problemem były straty banków związane z kredytami hipotecznymi i powiązanymi z nimi instrumentami finansowymi. Problemy szybko rozprzestrzeniły się na sektor kredytowy, rozliczenia międzybankowe i gospodarkę realną.

W 2020 roku spadki na rynkach akcji były spowodowane pandemią COVID-19, wstrzymaniem działalności przedsiębiorstw, ograniczeniami w transporcie międzynarodowym oraz gwałtownym spadkiem aktywności gospodarczej.

Sytuacja w listopadzie 2026 roku wygląda inaczej. Głównym źródłem niestabilności jest obecnie ponowna ocena perspektyw sektora technologicznego, wzrost kosztów finansowania oraz obawy dotyczące przyszłych zysków przedsiębiorstw.

Istnieją jednak również zagrożenia dla gospodarki w szerszym ujęciu. Jednym z nich jest możliwe ograniczenie inwestycji w sztuczną inteligencję. Jeśli firmy technologiczne zaczną rewidować plany budowy centrów danych lub zakupu sprzętu, wpłynie to nie tylko na producentów chipów.

Mniej zamówień mogą otrzymać firmy budowlane, producenci sprzętu elektrycznego, dostawcy energii i materiałów przemysłowych. To z kolei może wpłynąć na zatrudnienie i tempo wzrostu gospodarczego.

Drugie ryzyko wiąże się z sektorem finansowym. Jeśli spadkom kursów akcji będą towarzyszyć problemy z obsługą zadłużenia, zwłaszcza wśród firm, które finansowały zakrojoną na szeroką skalę ekspansję za pomocą kredytów, sytuacja może wykroczyć poza ramy zwykłej korekty na giełdzie.

Trzecie ryzyko to dalsze zaostrzenie polityki pieniężnej w USA. Kolejna podwyżka stóp procentowych zwiększy koszty obsługi zadłużenia i może pogorszyć warunki finansowania dla przedsiębiorstw w różnych krajach.

Jednocześnie na dzień 23 listopada nie ma wystarczających podstaw, by twierdzić, że świat stanął już w obliczu kryzysu na skalę roku 2008. Niektóre wskaźniki rynku finansowego pozostają znacznie spokojniejsze niż indeksy akcji. Zmienność amerykańskich obligacji skarbowych i głównych walut nie osiągnęła poprzednich maksimów. Jest to istotna różnica między gwałtownym załamaniem kursów akcji a kryzysem obejmującym cały system finansowy.

Jednak dalsze rozprzestrzenianie się wyprzedaży na rynki dłużne, problemy z płynnością banków lub masowe ograniczenie inwestycji korporacyjnych mogą znacząco zmienić sytuację.

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