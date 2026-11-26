Ukraina i Bank Światowy podpisały trzy umowy finansowe o łącznej wartości 676 mln dolarów w celu rozszerzenia programu „Dostępne kredyty 5–7–9%” oraz uruchomienia nowego kierunku preferencyjnych kredytów hipotecznych „єОселя”, poinformowało Ministerstwo Gospodarki i Środowiska Ukrainy.

W ramach pierwszej części porozumień Ukraina pozyskuje pożyczkę w wysokości 500 mln dolarów od Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (IBRD) na trzecie rozszerzenie programu „Zrównoważona, inkluzywna i ekologicznie zrównoważona przedsiębiorczość” (RISE), która będzie obowiązywać do 31 października 2028 roku i zapewni kredyty „5-7-9%” co najmniej 20 tysiącom mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem sektora rolnego, przetwórstwa rolnego i branż powiązanych.

Kolejne dwie umowy o wartości 176 mln dolarów — 106 mln dolarów pożyczki od Międzynarodowego Banku Rekonstrukcji i Rozwoju (IBRD) oraz 70 mln dolarów dotacji przy udziale IBRD i Międzynarodowego Stowarzyszenia Rozwoju (MAR) — mają na celu uruchomienie projektu „Zrównoważone, sprawiedliwe i dostępne kredyty mieszkaniowe” (REACH). Za te środki w ramach programu „jeOseli” uruchomiony zostanie nowy, odrębny podprogram preferencyjnych kredytów hipotecznych, przeznaczony przede wszystkim dla osób wewnętrznie przesiedlonych i weteranów, który będzie funkcjonował równolegle z obowiązującymi warunkami programu i będzie realizowany przez spółkę PrAT „Ukrfinzhytlo”.

Informację tę podało Ministerstwo Gospodarki i Środowiska Ukrainy.

W czwartek, 26 listopada 2026 r., do budżetu państwa Ukrainy wpłynęło 450 mln dolarów od Banku Światowego przy wsparciu rządu Japonii. Środki te przeznaczone są na dwa obszary: rozwój małych i średnich przedsiębiorstw oraz przygotowanie projektów odbudowy kraju. Finansowanie przyznano po tym, jak Ukraina spełniła określone warunki i potwierdziła wyniki przed Bankiem Światowym.

W 2025 roku 41,6% ludności Ukrainy żyło poniżej progu ubóstwa, podczas gdy rok wcześniej wskaźnik ten wynosił 37%. Od początku wojny na pełną skalę poziom ubóstwa praktycznie się podwoił. Dane te podaje Bank Światowy.

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