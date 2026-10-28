W Waszyngtonie w USA Bank Światowy prognozuje wzrost światowych cen surowców o 23% w 2026 roku. Wśród przyczyn wskazano wzrost cen energii, zakłócenia w morskim transporcie towarowym spowodowane wojną na Bliskim Wschodzie, problemy z dostawami zboża przez Morze Czarne oraz wysoki popyt na aktywa bezpiecznej przystani, w tym złoto, informuje Channel NewsAsia.

W raporcie Commodity Markets Outlook wskazano, że w tym roku znacząco wzrosły ceny ropy, gazu ziemnego, żywności i metali. Bank Światowy uważa, że sytuacja może się pogorszyć w razie eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie i dalszych uszkodzeń rosyjskiej infrastruktury naftowej.

Energia i żywność drożeją

Według oceny banku światowe ceny energii wzrosły w 2026 roku o 32% i osiągnęły najwyższy poziom od czasu inwazji Rosji, państwa-agresora, na Ukrainę w 2022 roku. Światowe zapasy ropy zmniejszyły się podczas wojny na Bliskim Wschodzie, a globalna podaż ropy ma według prognoz spaść o 5,2%. Będzie to największy spadek od czterech dekad, z wyłączeniem globalnej recesji z 2020 roku.

Średnia cena ropy Brent w 2026 roku ma wynieść 92 dolary za baryłkę. Jednocześnie globalny popyt na ropę ma spaść o 2,5%, co będzie trzecim największym spadkiem po szoku pandemicznym w 2020 roku i kryzysie naftowym z 1980 roku.

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Ceny surowców żywnościowych mają według prognoz wzrosnąć o ponad 10% w 2026 roku z powodu zakłóceń w wysyłkach zboża na Morzu Czarnym, wywołanych działaniami wojennymi Rosji przeciwko Ukrainie. W 2027 roku mogą wzrosnąć o kolejne ponad 7%, a łączny wzrost w ciągu dwóch lat zbliży się do 18%.

Ryzyka dla inflacji i biednych krajów

Bank Światowy oczekuje, że w 2027 roku ogólny indeks cen surowców spadnie o 7%. Jednak nowe wstrząsy, w tym prognozowany najsilniejszy od 1950 roku wpływ El Niño, mogą utrzymywać ceny żywności na wysokim poziomie i nasilać inflację.

W niekorzystnym scenariuszu, łączącym rekordowe El Niño, nowe zakłócenia w wysyłkach zboża przez Morze Czarne, eskalację na Bliskim Wschodzie oraz dalsze uszkodzenia rosyjskiej infrastruktury naftowej, ceny żywności mogą być o 12% wyższe od prognozy bazowej. Bank ostrzegł, że może to wywołać kryzys żywnościowy podobny do tego, który na początku lat 2010. dodatkowo zepchnął ponad 40 mln osób poniżej granicy skrajnego ubóstwa.

Ceny metali mają według prognoz wzrosnąć o 25% i osiągnąć nowy rekord, a wartość metali szlachetnych wzrośnie o 40%. Bank wiąże to z zakłóceniami dostaw, inwestycjami w energię odnawialną, pojazdy elektryczne i centra danych, a także z popytem na aktywa bezpiecznej przystani w warunkach niepewności geopolitycznej i politycznej.

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