Według Channel NewsAsia, amerykańska firma telekomunikacyjna T-Mobile podniosła dolną granicę prognozy skorygowanych wolnych przepływów pieniężnych na cały rok z 18,4 mld dolarów do 18,7 mld dolarów. Górną granicę prognozy spółka pozostawiła bez zmian — na poziomie 18,8 mld dolarów.

Wzrost bazy klientów

W trzecim kwartale T-Mobile odnotowała 274 tysiące netto nowych kont abonamentowych. To więcej niż oczekiwane przez analityków Visible Alpha 251 917 nowych kont.

Przychody za kwartał zakończony 30 września wzrosły o 7,4% do 23,58 mld dolarów. Według LSEG analitycy oczekiwali przychodów na poziomie 23,14 mld dolarów.

Dyrektor finansowy T-Mobile Peter Osvaldick powiedział Reutersowi, że podniesienie prognozy wolnych przepływów pieniężnych jest głównie związane z wysokimi wynikami podstawowej działalności spółki.

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Droższe plany taryfowe

T-Mobile dąży do zwiększenia przychodów z istniejącej bazy klientów, przenosząc abonentów na droższe plany taryfowe. Jak powiedział Osvaldick, ponad 60% linii abonamentowych na nowych kontach przypadało na klientów wybierających plany taryfowe z najwyższego poziomu.

Średni przychód na jedno konto w trzecim kwartale wzrósł o 4% do 155,73 dolara. Konto jest relacją rozliczeniową z klientem i może obejmować kilka linii mobilnych dla rodziny lub firmy.

W przyszłym miesiącu spółka planuje również szeroko uruchomić plany taryfowe T-Mix. Umożliwią one klientom wybieranie i zmienianie dodatkowych usług, w tym subskrypcji streamingowych, dostaw jedzenia i innych usług, zamiast stałych pakietów korzyści w ramach poziomów taryfowych.

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