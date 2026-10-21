Tajwańska Komisja ds. Uczciwego Handlu zablokowała transakcję, w ramach której Grab miała przejąć należący do Delivery Hero tajwański biznes dostaw żywności Foodpanda. Regulator oświadczył, że proponowana transakcja stwarza zagrożenia dla konkurencji na rynku.

Decyzja regulatora

Jak informuje Channel NewsAsia, komisja uznała, że negatywny wpływ transakcji na konkurencję przeważa nad jej ogólnymi korzyściami gospodarczymi. Zobowiązania zaproponowane przez Grab i Delivery Hero były, w ocenie urzędu, niewystarczające do wyeliminowania zagrożeń dla konkurencji.

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Warunki planowanej transakcji

W marcu Grab, największa w Azji Południowo-Wschodniej firma zajmująca się zamawianiem przejazdów i dostawami, ogłosiła zamiar zapłacenia 600 mln dolarów w gotówce za biznes Foodpandy na Tajwanie. Miało to być pierwsze rozszerzenie działalności firmy poza Azję Południowo-Wschodnią.

Grab oświadczyła, że jest rozczarowana decyzją tajwańskiego regulatora, oraz poinformowała o zamiarze dalszego kierowania kapitału i zasobów na realizację planu wzrostu w regionie. Delivery Hero zaznaczyła, że warunki transakcji przewidywały mechanizmy ochrony stron, w tym wypłatę rekompensaty za rozwiązanie umowy pod pewnymi warunkami.

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