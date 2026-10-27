Związki zawodowe i stowarzyszenia branżowe reprezentujące włoskich taksówkarzy ogłosiły ogólnokrajowy strajk na 15 grudnia 2026 roku. Akcja potrwa cały dzień i będzie jej towarzyszyć demonstracja w Rzymie, informuje ANSA English.

Powód strajku

Uczestnicy spotkania we Florencji oświadczyli, że rząd wykazuje całkowitą bezczynność w kwestii spełnienia żądań taksówkarzy. Właśnie to wskazali jako powód ogłoszenia strajku.

Związki zawodowe i stowarzyszenia branżowe ogłosiły tę decyzję podczas spotkania, które odbyło się we Florencji 27 października.

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Listopadowe demonstracje

Przed główną ogólnokrajową akcją przedstawiciele sektora planują przeprowadzić trzy demonstracje w listopadzie. Mają się one odbyć 11 listopada w Mediolanie, 17 listopada w Neapolu i 25 listopada we Florencji.

Według organizatorów, akcje te mają zwrócić uwagę władz na trudności, z którymi boryka się sektor taksówkowy.

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