Oferta indyjskiej spółki Tata Motors dotycząca przejęcia włoskiego producenta ciężarówek Iveco przekroczyła próg 80% akceptacji. W ostatnim dniu oferty wezwania poziom akceptacji osiągnął 87,8%, wynika z komunikatu Włoskiej Giełdy Papierów Wartościowych.

Według wstępnych wyników Tata Motors posiada 89,42% kapitału zakładowego Iveco w akcjach zwykłych. Poinformowały o tym obie spółki, pisze TimesLIVE.

Ostateczne wyniki 29 października

Ostateczne wyniki oferty wezwania mają zostać podane przed otwarciem rynku 29 października. Iveco poinformowało również, że oferta zostanie ponownie otwarta od 2 do 6 listopada.

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Oferta wezwania trwała od 7 września do poniedziałku. 9 października Tata Motors podniosła cenę oferty z 14,10 euro do 14,40 euro za akcję.

Transakcja o wartości 3,8 mld euro

W ubiegłym roku Tata Motors uzgodniła przejęcie działalności Iveco w zakresie pojazdów użytkowych. Wartość transakcji szacowano na 3,8 mld euro.

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