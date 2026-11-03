Dwustronna wymiana towarowa między Meksykiem a Kanadą osiągnęła w styczniu-sierpniu 2026 roku 34,42 mld dolarów kanadyjskich, o 18,3% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Poinformował o tym Mexico News Daily, powołując się na dane kanadyjskiego urzędu statystycznego.

Eksport Meksyku do Kanady wyniósł w ciągu ośmiu miesięcy 26,91 mld dolarów kanadyjskich i wzrósł o 17,4% rok do roku. Dostawy kanadyjskie do Meksyku zwiększyły się o 21,4%, do 7,51 mld dolarów kanadyjskich. Nadwyżka Meksyku w handlu dwustronnym wyniosła 19,41 mld dolarów kanadyjskich.

Główne towary

Kraje handlują samochodami i częściami samochodowymi, sprzętem elektrycznym i elektronicznym, maszynami przemysłowymi, produktami rolnymi oraz metalami.

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W podanym okresie na każdego 1 dolara amerykańskiego meksykańskiego eksportu do Kanady przypadało około 22 dolary eksportu do Stanów Zjednoczonych. Łączna wartość meksykańskich dostaw na rynek amerykański w styczniu-sierpniu wyniosła 419,34 mld dolarów amerykańskich, co było rekordowym wynikiem.

Współpraca na tle sporów celnych

Wzrost handlu następuje w warunkach napięć w relacjach handlowych obu krajów ze Stanami Zjednoczonymi. Administracja prezydenta Donalda Trumpa nałożyła cła na część meksykańskich i kanadyjskich towarów, a w lipcu ogłosiła, że nie przedłuży na kolejne 16 lat umowy o wolnym handlu między Stanami Zjednoczonymi, Meksykiem i Kanadą, choć umowa pozostaje w mocy.

Prezydentka Meksyku Claudia Sheinbaum i premier Kanady Mark Carney zainicjowali we wrześniu 2025 roku Plan Działań Meksyk-Kanada na lata 2025-2028. Dokument przewiduje ułatwienia w handlu, wsparcie współpracy handlowej i inwestycji, koordynację polityki handlowej, innowacje oraz wspólne działania w dziedzinie zrównoważonego wydobycia surowców mineralnych.

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