Bank Rezerw Nowej Zelandii zarejestrował Revolut Bank New Zealand, co umożliwia spółce świadczenie usług bankowych w kraju. Po rejestracji bank stał się 27. zarejestrowanym bankiem w Nowej Zelandii, informuje Channel NewsAsia.

Działalność na rynku nowozelandzkim

Revolut Bank New Zealand należy do grupy Revolut. Jego ostateczną spółką dominującą jest firma fintech Revolut Group Holdings z siedzibą w Londynie.

Jako dostawca usług finansowych spółka działa w Nowej Zelandii od lipca 2023 roku. O rejestracji banku 3 listopada poinformował Bank Rezerw Nowej Zelandii.

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Wyniki finansowe i rating

Zgodnie ze sprawozdaniem opublikowanym w październiku, Revolut Bank New Zealand odnotował stratę po opodatkowaniu w wysokości 4,9 mln dolarów nowozelandzkich za siedem miesięcy do 31 lipca 2026 roku. W 2025 roku strata banku wyniosła 3,5 mln dolarów nowozelandzkich.

3 listopada S&P Global Ratings przyznał bankowi długoterminowy rating kredytowy emitenta na poziomie BBB+. Agencja wskazała, że profil kredytowy Revolut Bank New Zealand jest słabszy niż największych banków w kraju ze względu na początkowy etap rozwoju jego działalności na rynku nowozelandzkim.

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