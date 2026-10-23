Ceny benzyny, oleju napędowego i gazu samochodowego na Ukrainie na dzień 23 października 2026 r.

Na dzień 23 października 2026 r. największe sieci stacji benzynowych na Ukrainie zaktualizowały ceny paliw. Średnia cena benzyny A-95 w wymienionych sieciach wynosi około 90,60 hrywien za litr, a oleju napędowego — 103,87 hrywien za litr.

Największe sieci stacji benzynowych na Ukrainie zaktualizowały ceny paliw. W porównaniu z poprzednim dniem w sieci Okko cena autogazu wzrosła o 1 hrywnę za litr – do 54,90 hrywny za litr. W sieci Socar cena autogazu wzrosła o 40 kop./l – do 54,90 UAH/l. Jednocześnie ceny benzyny i oleju napędowego w obu sieciach pozostały bez zmian.

W sieci KLO cena gazu samochodowego wzrosła o 1 hrywnę za litr – do 53,90 hrywny za litr, podczas gdy ceny benzyny i oleju napędowego nie uległy zmianie. W sieci „Ukrnafta” ceny oleju napędowego i DP+ wzrosły o 1 hrywnę za litr – odpowiednio do 101,90 hrywny za litr i 103,90 hrywny za litr. Ceny benzyny i gazu samochodowego w tej sieci pozostały na poprzednim poziomie.

W sieci „BRSM-Nafta” cena autogazu wzrosła o 82 kop./l – do 50,98 UAH/l. Jednocześnie ceny benzyny A-95 i oleju napędowego pozostały bez zmian – odpowiednio 87,67 hrywny/l i 99,99 hrywny/l.

W sieciach UPG i WOG ceny wszystkich oferowanych rodzajów paliw pozostały bez zmian. W szczególności w sieci WOG gaz samochodowy kosztuje 55 hrywien za litr, olej napędowy – 105,90 hrywien za litr, a DP+ – 108,90 hrywien za litr.

Obecnie najdroższą benzynę A-95 oferuje sieć Socar – 94,90 UAH/l. Najwyższa cena zwykłego oleju napędowego również odnotowano w sieci Socar – 106 UAH/l, a oleju napędowego klasy premium – 109 UAH/l. Najdroższy gaz samochodowy sprzedaje sieć WOG – 55 UAH/l, natomiast najniższą cenę tego rodzaju paliwa utrzymuje sieć „BRSM-Nafta” – 50,98 UAH/l.

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