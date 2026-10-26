26 października zmieniły się ceny paliw na Ukrainie: ceny benzyny i oleju napędowego

Na dzień 26 października 2026 r. największe sieci stacji benzynowych na Ukrainie zaktualizowały ceny paliw. Średnia cena benzyny A-95 w wymienionych sieciach wynosi około 90,74 hrywny za litr, a oleju napędowego — 103,98 hrywny za litr.

Największe sieci stacji benzynowych na Ukrainie zaktualizowały ceny paliw. W porównaniu z poprzednim dniem w sieci „BRSM-Nafta” benzyna A-95 podrożała o 20 kop./l, a olej napędowy – o 16 kop./l. Jednocześnie cena autogazu spadła o 1,30 hrywny za litr. W sieci „Ukrnafta” cena autogazu wzrosła o 1 hrywnę za litr. Na stacjach paliw WOG ceny oleju napędowego i DP+ wzrosły o 1 hrywnę za litr.

Obecnie najdroższą benzynę A-95 oferuje sieć Socar – 94,90 hrywny za litr. Najwyższa cena zwykłego oleju napędowego odnotowano w sieci WOG – 106,90 UAH/l, a oleju napędowego klasy premium – 109,90 UAH/l. Najdroższy autogaz sprzedawany jest również w sieci WOG – 56,90 hrywny za litr, podczas gdy najniższą cenę tego rodzaju paliwa utrzymuje sieć „BRSM-Nafta” – 50,99 hrywny za litr.

W okresie od 26 września do 26 października 2026 r. ceny paliw wzrosły we wszystkich przedstawionych sieciach stacji benzynowych. Najbardziej podrożał gaz samochodowy – o 8–12 UAH za litr. Najbardziej znaczący wzrost odnotowano w sieci WOG, gdzie jego cena wzrosła z 44,90 do 56,90 UAH/l, czyli o 12 UAH/l. W sieci Socar cena wzrosła z 45,50 do 56,50 hrywien za litr, w sieci Okko – z 45,50 do 56,50 hrywien za litr, a w sieci KLO – z 44,90 do 54,90 hrywien za litr. W „Ukrnafcie” cena benzyny wzrosła z 42,90 do 52,90 UAH/l, w UPG z 43,90 do 52,90, a w „BRSM-Nafta” – z 42,63 do 50,99 hrywien za litr.

Jednocześnie cena benzyny A-95 zmieniła się w ciągu miesiąca w mniejszym stopniu. W sieciach Okko, Socar i „Ukrnafta” jej cena pozostała bez zmian, podczas gdy w UPG wzrosła o 1 hrywnę/l, w KLO – o 2 hrywny/l, w WOG – o 90 kopiejek/l, a w „BRSM-Nafta” – o 2,30 hrywny/l. Benzyna premium A-95+ podrożała w czterech z wymienionych sieci: w UPG – o 1 hrywnę za litr, w „Ukrnafcie” – o 3 hrywny za litr, w WOG – o 1,30 hrywny za litr, a w KLO – o 3,60 hrywny za litr.

Ceny oleju napędowego również wzrosły we wszystkich sieciach. Największy wzrost ceny zwykłego oleju napędowego odnotowano w sieci WOG – ze 100,90 do 106,90 hrywny za litr.

Benzyna A-100 również podrożała w sieciach: w WOG – z 99,90 do 102,90 hrywien za litr, w sieci KLO – z 99,90 do 101,90 UAH/l, w sieci UPG – z 99,90 do 100,90 UAH/l.

Na dzień 22 października 2026 r. największe sieci stacji paliw na Ukrainie zmieniły ceny paliw. Średnia cena benzyny A-95 wynosi około 90,60 hrywny za litr, a oleju napędowego – 104,28 hrywny za litr, podczas gdy na niektórych stacjach olej napędowy kosztuje nawet 109 hrywny.

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