Roczna inflacja w Tokio w Japonii, z wyłączeniem świeżej żywności, wyniosła w październiku 2026 roku 2,6%, przekraczając cel Banku Japonii na poziomie 2%. Według Channel NewsAsia wskaźnik spadł w porównaniu z 2,7% we wrześniu.

Dane o cenach konsumpcyjnych

Bazowy indeks cen konsumpcyjnych w Tokio, który obejmuje ceny paliw, ale nie uwzględnia świeżej żywności, wzrósł o 2,6% rok do roku. Wskaźnik był zgodny z medianą prognoz rynkowych, wynika z danych rządowych.

Inny indeks, który wyklucza wpływ zmiennych cen świeżej żywności i paliw, również wzrósł w październiku o 2,6%. We wrześniu zwiększył się o 2,9%. Bank Japonii uważnie monitoruje ten wskaźnik jako dokładniejszy miernik trendów inflacyjnych.

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Oczekiwania dotyczące stóp

Dane z Tokio są uważane za wyprzedzający wskaźnik ogólnokrajowej dynamiki cen. Wspierają one stanowisko banku centralnego, zgodnie z którym stabilny wzrost cen producentów powinien prowadzić do szerszego i szybszego wzrostu cen konsumpcyjnych.

W ubiegłym miesiącu Bank Japonii podniósł swoją stopę do najwyższego poziomu od 31 lat. Prezes banku centralnego zasygnalizował, że regulator koncentruje się na niedopuszczeniu do przekroczenia przez inflację bazową poziomu celu, co wskazuje na możliwość dalszych podwyżek stóp.

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