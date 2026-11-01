Uchodźczyni z Demokratycznej Republiki Konga, Mubalama Adelle, która mieszka w obozie dla uchodźców Kakuma w hrabstwie Turkana na północy Kenii, rozwinęła biznes krawiecki. Jak twierdzi, przedsiębiorstwo bezpośrednio zatrudniło około 28 osób ze społeczności uchodźców. Adelle otworzyła również szkołę krawiectwa, w której obecnie uczy się ponad 27 studentów, informuje Nation Kenya.

Od jednej maszyny do produkcji

Adelle przybyła do Kakumy w 2019 roku i próbowała utrzymać dziesięcioro dzieci w warunkach ograniczonych zasobów i braku pracy. W 2020 roku, podczas pandemii Covid-19, stała się jedną z około 300 uchodźczyń, które odbyły szkolenie zawodowe w instytucie technicznym Don Bosco. Przez kolejne dwa lata wraz z innymi uczestnikami programu szyła maski ochronne.

W 2023 roku Adelle zaoszczędziła 50 tys. szylingów, kupiła maszynę do szycia i wynajęła niewielkie pomieszczenie na warsztat. W ciągu sześciu miesięcy zatrudniła pomocnika, a następnie zwiększyła liczbę urządzeń z jednej do 13 przemysłowych maszyn do szycia. Jej firma Peace House Innovations Limited produkuje sukienki, odzież męską, mundurki szkolne, pościel, kapelusze, torby na laptopy i poduszki.

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Szkolenia i plany ekspansji

Przedsiębiorczyni sprzedaje towary głównie w Kakumie i Nairobi, a część produkcji eksportuje. Aby znaleźć nabywców, ona i jej mąż korzystają z Instagrama, Facebooka i WhatsAppa. Adelle poinformowała, że otrzymała kredyt w wysokości 1,4 mln szylingów w lokalnym banku, jednak środki te są niewystarczające do planowanej ekspansji, a miesięczna rata kredytu wynosi 100 tys. szylingów.

Wśród problemów wymieniła ograniczony rynek zbytu, niską siłę nabywczą mieszkańców obozu, wzrost cen materiałów oraz koszty energii elektrycznej. Jak twierdzi, biznes krawiecki przynosi co najmniej 70 tys. szylingów miesięcznie. Ponadto Adelle otworzyła college komputerowy dla mieszkańców obozu, gdzie 64 studentów uczy się podstawowych umiejętności cyfrowych.

Adelle jest beneficjentką projektu Women’s Leadership, Access, Empowerment and Protection, który UN Women realizuje w Kakumie i osiedlu Kalobeyei przy wsparciu rządu Japonii. Według Międzynarodowej Korporacji Finansowej przedsiębiorczością w obozie zajmuje się 7% kobiet wobec 23% mężczyzn.

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