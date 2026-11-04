Niemiecki przemysł metalowy i elektrotechniczny może stracić kolejne 300 tys. miejsc pracy w ciągu najbliższych dwóch-trzech lat. Ostrzegł przed tym przewodniczący stowarzyszenia pracodawców Gesamtmetall Oliver Zander, informuje Anadolu Agency.

Prognoza pracodawców

Według Zandera w ciągu ostatnich siedmiu lat w tych branżach zlikwidowano już 350 tys. miejsc pracy. W jego ocenie co roku kosztuje to gospodarkę 42 mld euro wartości dodanej.

Nowe redukcje mogą zmniejszyć liczbę zatrudnionych z około 3,7 mln do 3,4 mln osób, a roczne straty wartości dodanej mogą sięgnąć kolejnych około 35 mld euro. Zander oświadczył, że będzie to najniższy poziom zatrudnienia w branży od zjednoczenia Niemiec w 1990 roku.

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Presja na producentów i spór o płace

Niemieccy producenci, według gazety Bild, mierzą się z konkurencją ze strony tańszych chińskich produktów, wysokimi kosztami pracy i energii, biurokracją oraz amerykańskimi cłami. Związek zawodowy IG Metall wskazał również na błędy zarządzania, w szczególności kierowników firm motoryzacyjnych.

Ostrzeżenie padło w tle sporu o wynagrodzenia. IG Metall domaga się podwyżki płac o 5%, a przedstawiciele związku wzywają do strajków ostrzegawczych. Związek odrzucił jako niewystarczającą propozycję pracodawców, by podnieść wynagrodzenia o 1,8% do końca 2028 roku. Zander nazwał sytuację katastrofalną dla wielu firm i oświadczył, że żądanie związku może zagrozić kolejnym miejscom pracy.

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