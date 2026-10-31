W Pakistanie Federalny Urząd Skarbowy (FBR) zobowiązał wszystkich zarejestrowanych producentów opon do zainstalowania do 30 listopada systemów elektronicznego monitorowania produkcji. Mają one rejestrować w czasie rzeczywistym wielkość produkcji i przekazywać dane organom podatkowym, informuje Dawn.

FBR wydał odpowiedni wymóg w piątek w drodze Ogólnego Nakazu w sprawie podatku od sprzedaży nr 32 z 2026 roku. Elektroniczne monitorowanie jest częścią planu urzędu dotyczącego zmniejszenia luki między wpływami z podatku od sprzedaży a jego potencjalną wysokością, którą FBR szacuje na 3,7 bln rupii pakistańskich.

Kontrola produkcji

Producenci muszą zainstalować określony sprzęt i oprogramowanie na każdej prasie wulkanizacyjnej, przenośniku odbiorczym lub linii wykończeniowej. System będzie liczył każdą wulkanizowaną oponę, odróżniał faktyczną produkcję od cykli jałowych, konserwacji i nagrzewania, a także wykrywał niewulkanizowane opony.

Na podstawie zatwierdzonych danych o jednostkach magazynowych system będzie również identyfikował produkty według średnicy, szerokości, wzoru lub rzeźby bieżnika oraz wagi. FBR upoważnił spółkę ISSM Labelling Solutions (Pvt) Ltd do dostarczania rozwiązań elektronicznego monitorowania w branży oponiarskiej.

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Dostawca musi zapewnić bezpieczne przekazywanie danych do centralnego systemu kontroli FBR, a także rejestrować nieprzewidziane przestoje, awarie sprzętu, ingerencje w działanie systemu, zakłócenia oraz próby obejścia narzędzi monitorujących. System będzie prowadził dzienniki audytowe oraz generował raporty produkcyjne i dane analityczne na potrzeby uzgadniania i egzekwowania przepisów o podatku od sprzedaży.

Pierwsze dziewięć firm

FBR początkowo wskazał dziewięć przedsiębiorstw do wdrożenia systemu: Ghandhara Tyre and Rubber Company Ltd, Service Long March Tyres Ltd, Service Tyres (Private) Ltd, Panther Tyres Ltd, Diamond Tyres Ltd, Service Industries Ltd, Ghauri Tyre and Tube (Pvt) Ltd, Crown Tyres Ltd oraz United Rubber (Pvt) Ltd. Jednocześnie urząd podkreślił, że lista nie jest wyczerpująca, a wymóg dotyczy wszystkich zarejestrowanych producentów opon.

Producentom zabrania się wywożenia opon z ich zakładów produkcyjnych bez przejścia przewidzianego elektronicznego monitorowania. Muszą oni również zapewnić infrastrukturę IT, łączność, zasilanie, dostęp do sprzętu oraz uiszczać ustalone opłaty. Kierownicy jednostek podatków wewnętrznych mają wyznaczyć osoby odpowiedzialne za koordynowanie instalacji systemu i raportowanie postępów jego wdrażania.

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