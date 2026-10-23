W Rzeszowie firma Pratt & Whitney Polska rozpoczęła budowę nowej fabryki o wartości 100 mln dolarów. W zakładzie będą produkowane zaawansowane technologicznie komponenty silników lotniczych dla lotnictwa cywilnego i wojskowego, informuje RMF24.

Tarcze turbin dla lotnictwa

Budowa rozpoczęła się na terenie kampusu firmy w Rzeszowie. W hali produkcyjnej o powierzchni 9 tys. metrów kwadratowych będą wytwarzane zaawansowane elementy silników lotniczych. Zakończenie budowy i pełne uruchomienie obiektu planowane są w ciągu 24 miesięcy.

W nowym zakładzie ma pracować 120 osób. Będzie on specjalizował się w zaawansowanej produkcji i obróbce materiałów. W Rzeszowie będą produkowane tarcze turbin — komponenty pracujące w wysokich temperaturach, przy dużych prędkościach i znacznych obciążeniach.

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Szef Pratt & Whitney Polska Piotr Owsiński nazwał tarcze turbin jednymi z najbardziej zaawansowanych technologicznie i obciążonych elementów silników lotniczych. Komponenty z Rzeszowa będą wykorzystywane między innymi w silnikach GTF do samolotów Airbus A320 i Airbus A220. Części mają być również stosowane w silnikach myśliwców F-35.

Zwiększenie mocy produkcyjnych RTX

Inwestycja w Rzeszowie jest realizowana równolegle z projektem firmy w Columbus w USA, którego wartość szacowana jest na 200 mln dolarów. Według Owsińskiego oba projekty umożliwią grupie RTX zwiększenie globalnych mocy produkcyjnych krytycznych komponentów o około 30%.

Wybór Rzeszowa wiąże się z doświadczeniem lokalnych pracowników, wypracowanym zaufaniem oraz bazą przemysłową klastra lotniczego Dolina Lotnicza. Według oceny firmy inwestycja może stworzyć dodatkowe miejsca pracy u lokalnych kooperantów. RTX działa w Polsce od 50 lat i ma w kraju prawie 10 tys. pracowników, z czego około 4,5 tys. pracuje w Rzeszowie.

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