W Arabii Saudyjskiej Generalna Organizacja Ubezpieczeń Społecznych (GOSI) umożliwiła przedsiębiorstwom, które zaprzestały działalności i opuściły saudyjski rynek, ubieganie się o umorzenie 100% niespłaconego zadłużenia z tytułu ubezpieczeń społecznych. W tym celu muszą spełniać zatwierdzone wymogi, informuje Asharq Al-Awsat.

Inicjatywa ma pomóc takim firmom uregulować nagromadzone zobowiązania finansowe, zamknąć niezakończone sprawy i zakończyć przewidziane przepisami procedury zaprzestania działalności. Według publikacji GOSI poinformowała firmy i przedsiębiorstwa o zmianach w usługach dla biznesu, w tym o mechanizmie umarzania zadłużenia.

Uregulowanie zobowiązań

Według oceny GOSI podejście to ma sprzyjać uregulowaniu zobowiązań finansowych i administracyjnych przedsiębiorstw, które nie działają już na rynku. Może również zmniejszyć obciążenie ich właścicieli, umożliwić im uporządkowanie spraw finansowych i nie dopuścić, by stare zobowiązania stanowiły przeszkodę dla ewentualnego powrotu do działalności handlowej — zgodnie z obowiązującymi zasadami.

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Zmiany są częścią szerszego pakietu aktualizacji usług GOSI dla pracodawców i biznesu. Są wprowadzane z uwzględnieniem propozycji otrzymanych podczas spotkań urzędników z przedstawicielami środowisk biznesowych z udziałem izb handlowych.

Usługi cyfrowe i płatności

Organizacja aktualizuje również usługi dotyczące rejestracji przedsiębiorstw, zakończenia ich działalności oraz prowadzenia danych o własności. Deklarowanym celem zmian jest wyeliminowanie powtarzających się problemów technicznych, poprawa usług cyfrowych i przyspieszenie przetwarzania operacji.

Za pośrednictwem aplikacji GOSI Business pracodawcy mogą opłacać kwoty przekraczające 30 tys. riali saudyjskich, czyli około 8 tys. dolarów, w kilku płatnościach. Aktualizacje przewidują również wyjaśnienie przyczyn odmów wniosków dotyczących urazów przy pracy oraz operacji związanych z uczestnikami systemu. Za pośrednictwem GOSI Business i Tawakkalna użytkownicy będą informowani o otrzymaniu, zatwierdzeniu, zwrocie lub odrzuceniu wniosków.

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