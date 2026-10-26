W Singapurze lokal kuchni peranakańskiej Kokoyo Nyonya Delights zakończy działalność 2 listopada 2026 roku. Ostatni punkt marki działa w food courcie na czwartym piętrze centrum handlowego Hougang Mall.

Straty i spadek sprzedaży

Jak informuje Channel NewsAsia, 25-letni współwłaściciel Ernest Ang oszacował skumulowane straty od lutego na około 50 tys. S$. Według niego sprzedaż lokalu spadła o około połowę, a od września prowadzenie biznesu stało się szczególnie trudne.

Ang wyjaśnił spadek liczby odwiedzających food court remontem centrum handlowego oraz pojawieniem się nowych lokali gastronomicznych na innych piętrach. Miesięczny czynsz za lokal wynosi 11 tys. S$, dlatego spadek sprzedaży utrudnił osiągnięcie progu rentowności.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Kokoyo otwarto jako samodzielny lokal w rejonie Serangoon Central w 2024 roku, następnie przeniesiono go do Jelita Mall, a w lutym 2026 roku — do Hougang Mall. W menu znajdowały się między innymi blue pea nasi lemak, ayam buah keluak i wołowy rendang. Ernest Ang nauczył się przepisów od swojej babci, na której cześć stworzył markę.

Nowy format w tym samym lokalu

Ernest Ang i jego 29-letni brat Irwin, który również jest współwłaścicielem, planują po zamknięciu Kokoyo uruchomić w tym samym lokalu The Porridge Stall. Nowy lokal będzie oferował kantońską owsiankę z owocami morza na bulionie z kości kurzych i wieprzowych.

Bracia postanowili zmienić koncepcję, ponieważ uważają owsiankę za danie bardziej masowe niż kuchnia peranakańska. Jak powiedział Ernest Ang, w centrum handlowym działa czterech sprzedawców nasi lemak, w tym Kokoyo, ale nie ma osobnego punktu z owsianką. Data otwarcia The Porridge Stall nie została jeszcze ustalona; obecna umowa najmu obowiązuje do lutego 2027 roku.

Czytaj nas na