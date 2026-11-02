W Singapurze stoisko New Horse Noodles w food courcie Chinatown Complex Food Centre nie zostanie zamknięte, jak wcześniej planowano. Jeden z założycieli lokalu, 29-letni Scott Lee, zdecydował się samodzielnie kontynuować działalność, podczas gdy jego 31-letni brat Troy Lee odchodzi od codziennej pracy w lokalu i przechodzi do tworzenia oprogramowania, informuje Channel NewsAsia.

Bracia, którzy sprzedają własnoręcznie przygotowywane hakka yong tau foo i suche makarony w stylu malezyjskim, wcześniej ogłosili zamiar zamknięcia stoiska 25 października — zaledwie pięć miesięcy po otwarciu. Wówczas Scott Lee wyjaśniał tę decyzję tym, że styl życia właścicieli lokalu nie spełniał ich oczekiwań.

Opinie klientów zmieniły decyzję

Po informacjach o możliwym zamknięciu do stoiska zaczęli przychodzić zarówno stali bywalcy, jak i nowi klienci. Przekonywali braci, aby nie kończyli działalności, oferowali porady dotyczące marketingu i optymalizacji procesów, a także pomoc w znalezieniu lokalu z korzystniejszym czynszem.

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Scott Lee zaznaczył, że dzienna sprzedaż po ogłoszeniu zamknięcia wzrosła maksymalnie o 20 porcji, a część nowych gości wróciła. Jednocześnie, jak powiedział, decyzja o kontynuowaniu działalności nie była wyłącznie skutkiem tego wzrostu: uważa on, że potencjał New Horse Noodles nie został jeszcze wyczerpany.

Nowy format pracy

Lokal odzyskał już początkową inwestycję w wysokości 20 tys. dolarów singapurskich i jest rentowny, choć Scott Lee nie ujawnił wysokości miesięcznego zysku ze względu na jego wahania. Wcześniej bracia pracowali około 70 godzin tygodniowo, jednak bardziej efektywne procesy pozwoliły poprawić sytuację.

Scott Lee zatrudnił pracownika, który nadziewa składniki do yong tau foo, gotuje makaron i sprząta. Sam Lee nadal będzie przygotowywał sosy i marynował mięso. Stoisko będzie teraz działać sześć dni w tygodniu — od soboty do czwartku, od 09:00 do 14:00. W każdy piątek Scott Lee będzie zajmował się przygotowaniami i doskonaleniem przepisów.

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