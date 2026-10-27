W Stanach Zjednoczonych liczba zgłoszeń na magisterskie programy biznesowe zmniejszyła się w 2026 roku o 25% — był to największy spadek od niemal dekady. Dane te opublikowała Graduate Management Admission Council, informuje Fortune. Spadek przerwał dwa lata wzrostu liczby zgłoszeń.

Niepewność gospodarcza wpływa na wybory kandydatów

Zmiany w gospodarce, w tym obawy przed recesją, redukcje zatrudnienia i zmiany na rynku pracy, wpłynęły na liczbę zgłoszeń w 90% badanych programów biznesowych. O znaczącym lub umiarkowanym wpływie tego czynnika poinformowało 73% respondentów — był to najwyższy wskaźnik spośród analizowanych przyczyn.

Na popyt wpływają również zmiany w polityce wizowej i napięcia geopolityczne. Według Fortune niepewność gospodarcza skłania potencjalnych studentów do dokładniejszej oceny kosztów zdobycia kolejnego dyplomu.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Popyt na MBA również spada

Dwie trzecie stacjonarnych programów MBA na świecie zgłosiło spadek liczby aplikacji, a ich łączna liczba zmniejszyła się rok do roku o 13%. Jednocześnie w najbardziej selektywnych programach, które przyjmują mniej niż 40% kandydatów, spadek wyniósł 9%. W programach ze wskaźnikiem przyjęć powyżej 85% liczba zgłoszeń spadła o 21%.

W siedmiu wiodących amerykańskich szkołach biznesu, znanych jako M7, około 90% absolwentów z 2025 roku poszukujących pracy otrzymało oferty zatrudnienia. Mediana wynagrodzenia podstawowego osób, które przyjęły ofertę, wyniosła w każdej z tych szkół co najmniej 175 tys. dolarów. Jednocześnie koszt nauki na czołowych programach MBA w niektórych przypadkach przekracza 300 tys. dolarów.

Według letniego badania GMAC wśród pracodawców jedna trzecia z nich stwierdziła, że zastępuje stanowiska na poziomie podstawowym sztuczną inteligencją. Ponad połowa z około 600 uczestników badania zatrudnia pracowników dla firm z list Fortune 100 lub Fortune 500.

Czytaj nas na