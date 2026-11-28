W Stanach Zjednoczonych zakończył działalność United Fidelity Bank, założony w 1914 roku z siedzibą w stanie Indiana. Było to największe upadłościowe postępowanie dotyczące amerykańskiego banku w ciągu ostatnich dwóch lat.

Organ nadzorczy doszedł do wniosku, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo, iż bank nie będzie w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań finansowych. Tymczasowym zarządcą instytucji została FDIC. Aktywa i depozyty United Fidelity Bank zostały przekazane innemu amerykańskiemu bankowi – First Citizens, który zgodził się je przejąć.

Na koniec września aktywa United Fidelity Bank wynosiły około 5,9 mld dolarów, a wartość depozytów sięgała 5,4 mld dolarów.

Według szacunków FDIC zamknięcie banku będzie kosztowało Fundusz Ubezpieczeń Depozytów około 1,83 mld dolarów.

Ostatni przypadek upadłości na taką skalę w USA odnotowano w kwietniu 2024 roku, kiedy to zakończył działalność Republic First Bank.

Klientom United Fidelity Bank zalecono, aby na razie korzystali z dotychczasowych oddziałów. O zmianach w obsłudze zostaną poinformowani po zakończeniu integracji systemów bankowych.

O zamknięciu instytucji w piątek, 27 listopada, poinformowała Federalna Korporacja Ubezpieczeń Depozytów Stanów Zjednoczonych (FDIC), jak podaje Bloomberg.

Wcześniej seria LIV Golf wszczęła postępowanie upadłościowe w sądzie stanu New Jersey w USA i zamierza zlikwidować działalność zamiast rozpoczynać nowy sezon LIV 2.0.

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