Na Tajwanie średni miesięczny dochód netto taksówkarzy, dla których prowadzenie taksówki jest głównym źródłem zarobku, wzrósł w ubiegłym roku o 20,4%, do 32 465 dolarów tajwańskich. Średni miesięczny dochód brutto kierowców wyniósł 55 788 dolarów tajwańskich, o 14,4% więcej niż w 2023 roku.

Po odliczeniu kosztów operacyjnych dochód netto wzrósł o 5 508 dolarów tajwańskich. Ponad 76% kierowców pracujących w taksówkach na pełny etat było podłączonych do usług dyspozytorskich, co oznacza wzrost o 7,4 punktu procentowego w porównaniu z poprzednim badaniem.

Więcej zamówień przez platformy

Niemal 80% przejazdów zamawiano za pośrednictwem platform internetowych, radiowych lub satelitarnych usług dyspozytorskich. Odsetek kierowców, którzy szukali pasażerów bezpośrednio na ulicach, po raz pierwszy spadł do 40%. O wynikach badania Ministerstwa Transportu i Komunikacji Tajwanu informuje Taipei Times.

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Kierowcy pracujący co najmniej osiem godzin dziennie uzyskiwali średnio miesięczny dochód brutto w wysokości 62 822 dolarów tajwańskich i dochód netto w wysokości 37 403 dolarów tajwańskich. Było to odpowiednio o 7 034 i 4 938 dolarów tajwańskich więcej niż średnia wśród wszystkich taksówkarzy, dla których ta praca jest głównym zajęciem.

Wzrósł udział taksówek wielozadaniowych

Pod koniec ubiegłego roku na Tajwanie było 92 768 taksówek, o 1 114, czyli około 1,2%, więcej niż podczas poprzedniego badania. Spośród nich 36 023, czyli niemal 40% floty, stanowiły taksówki wielozadaniowe. Ich kierowcy średnio brali więcej dni wolnych, jednak w dni robocze wykonywali więcej kursów i pokonywali dłuższe dystanse. Ich średni miesięczny dochód brutto osiągnął 59 528 dolarów tajwańskich.

Ministerstwo przeprowadza badanie branży taksówkarskiej raz na dwa lata. Od marca do czerwca ankietowało operatorów aktywnych pod koniec ubiegłego roku i otrzymało 9 861 ważnych odpowiedzi; wskaźnik odpowiedzi wyniósł 33%.

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