Umowa o wolnym handlu między Nową Zelandią a Indiami weszła w życie. Jak informuje RNZ, cłami objęto już zwolnienie 57% nowozelandzkiego eksportu do Indii, w tym jagnięciny, wełny, węgla i większości produktów leśnych.

Dalsze obniżki ceł

Minister handlu i inwestycji Nowej Zelandii Todd McClay oświadczył, że z czasem udział eksportu bezcłowego wzrośnie do 82%. Kolejny etap obniżek ceł zaplanowano na 1 stycznia 2027 roku.

Według McClaya negocjacje w sprawie kompleksowej umowy handlowej rozpoczęły się w marcu 2025 roku i zakończyły po dziewięciu miesiącach. Minister nazwał to rekordowym terminem dla Indii w negocjacjach dotyczących kompleksowej umowy handlowej.

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Dostęp dla producentów wina

McClay zaznaczył, że nowozelandzcy producenci wina powinni być jednymi z głównych beneficjentów ustaleń. Wcześniej ich dostęp do indyjskiego rynku ograniczały cła na poziomie 150%. Według niego w ciągu dziesięciu lat stawki mają spaść do 25% lub 50%, a strona nowozelandzka uzyska także lepszy dostęp uzgodniony przez Unię Europejską.

Minister oświadczył, że umowa pomoże nowozelandzkim eksporterom zdywersyfikować dostawy i przyczyni się do realizacji celu, jakim jest podwojenie wartości eksportu w ciągu dziesięciu lat.

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