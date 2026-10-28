Ukraina otrzymała od darczyńców ponad 400 milionów dolarów na reformę służby zdrowia

Do funduszu ogólnego budżetu państwa Ukrainy wpłynęło 404,5 mln dolarów amerykańskich w ramach realizacji projektu Banku Światowego „Transformacja opieki zdrowotnej poprzez reformy i inwestycje w efektywność” (THRIVE).

Informację tę podali 28 października premier Serhij Korecki oraz Ministerstwo Finansów Ukrainy. Łączna kwota pozyskanych środków w ramach tego programu osiągnęła już 701,7 mln dolarów.

Pakiet finansowy składa się z 304,5 mln dolarów wsparcia na preferencyjnych warunkach od rządu Japonii (za pośrednictwem funduszu celowego ADVANCE Ukraine) oraz 100 mln dolarów kredytu od Międzynarodowego Stowarzyszenia Rozwoju (w ramach programu SPUR). Wypłata środków nastąpiła w ramach mechanizmu „Program-for-Results” po spełnieniu przez Ukrainę szeregu wskaźników reformy, w szczególności rozszerzenia programu „Dostępne leki” dla osób cierpiących na nadciśnienie, zwiększenie udziału płatności w ramach grup diagnostyczno-pokrewnych (DSP), optymalizację sieci szpitali oraz wyposażenie placówek medycznych w instalacje fotowoltaiczne. Realizatorem projektu jest Ministerstwo Zdrowia Ukrainy.

Źródło: UNN.

W Brukseli w Belgii Unia Europejska przygotowuje się do przekonania Kanady i Wielkiej Brytanii do zwiększenia wsparcia dla Ukrainy, aby zmniejszyć prognozowany deficyt jej finansowania wynoszący 70 mld euro w 2027 roku.

MFW oszacował deficyt finansowania Ukrainy do 2029 roku. Według wstępnych szacunków Międzynarodowego Funduszu Walutowego Ukraina może stanąć w obliczu deficytu finansowania zewnętrznego o łącznej wartości około 54 mld dolarów.

Premier Ukrainy Serhij Korecki podczas wystąpienia na ministerialnym okrągłym stole w ramach corocznego zgromadzenia MFW i Banku Światowego oświadczył, że zapotrzebowanie kraju na zewnętrzne finansowanie budżetowe tylko w 2027 roku wynosi ponad 52 mld dolarów.

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