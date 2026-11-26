Premier Ukrainy Serhij Korecki zwrócił się do Kanady z prośbą o wniesienie wkładów do Funduszu Ubezpieczeń Ryzyka Wojennego, którego uruchomienie zaplanowano na styczeń 2027 roku.

Według słów premiera Ukraina liczy również na zwiększenie puli preferencyjnych kredytów Kanadyjskiej Agencji Eksportowej (EDC) oraz otwarcie dostępu do państwowej instytucji finansowania rozwoju FinDev Canada, która inwestuje w prywatny biznes.

W celu zwiększenia obrotu towarowego między krajami Serhij Korecki zaproponował zainicjowanie regularnego ministerialnego dialogu gospodarczego i wezwał Kanadę do przystąpienia do „Przemysłowego Ramsteinu”. Wśród priorytetowych obszarów współpracy wskazał energetykę, sektor obronny oraz minerały krytyczne, podkreślając, że ryzyko wojenne pozostaje główną barierą dla inwestorów, a ubezpieczenia i dostępne finansowanie stworzą narzędzia sprzyjające rozwojowi kanadyjskich projektów biznesowych na Ukrainie.

Źródło: wpis premiera Ukrainy Serhija Koreckiego na Telegramie podsumowujący wystąpienie online podczas piątej konferencji biznesowej „Rebuild Ukraine” w Toronto.

Izba Gmin Kanady zatwierdziła przyznanie 764 mln dolarów kanadyjskich (około 587 mln dolarów amerykańskich) na pomoc wojskową dla Ukrainy. Zatwierdzono również przyznanie pomocy finansowej oraz środków na humanitarne rozminowywanie.

Kanada obiecała również przeznaczyć 100 mln dolarów na realizację duńskiego modelu wsparcia produkcji dronów przez ukraiński przemysł obronny.

Czytaj nas na