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Ceny ukraińskich obligacji wzrosły po porażce republikanów w wyborach w USA – Bloomberg

UA NEWS 04 listopada 2026 21:41
Ceny ukraińskich obligacji wzrosły po porażce republikanów w wyborach w USA – Bloomberg

Cena ukraińskich obligacji dolarowych o oprocentowaniu 4,5% i terminie wykupu w 2034 r. wzrosła o ponad jeden cent i przekroczyła 63 centy za dolara wartości nominalnej, co sprawiło, że ukraińskie papiery wartościowe stały się jednymi z liderów wzrostu na rynkach krajów rozwijających się. 

Inwestorzy wiążą tę pozytywną dynamikę z porażką Partii Republikańskiej Donalda Trumpa i oczekują, że przejęcie kontroli nad Kongresem przez Partię Demokratyczną pomoże wzmocnić wsparcie obronne dla Ukrainy, zapobiegnie zakłóceniom w wymianie danych wywiadowczych oraz pozwoli zachować dostęp do systemu Starshield. 

Wyniki wyborów mogą również ograniczyć możliwość wywierania presji na ukraińskie władze podczas przyszłych rozmów pokojowych w Brukseli i Abu Zabi.

Źródło: Bloomberg.

W kontekście wyborów uzupełniających w USA cena ropy Brent spadła o 8,47% — do 94,83 dolara za baryłkę, a amerykańska West Texas Intermediate straciła 7,5% i była notowana na poziomie 88,88 dolara.

W USA kontrakty terminowe na indeksy giełdowe oraz na giełdach azjatyckich spadły po ogłoszeniu pierwszych wyników wyborów uzupełniających, które wskazywały na prawdopodobny znaczący sukces Partii Demokratycznej.

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