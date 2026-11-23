Ukraińskim gospodarstwom rolnym grozi fala bankructw już wiosną 2027 roku z powodu spadku eksportu zboża, wzrostu kosztów produkcji oraz wyczerpania rezerw finansowych w związku z wojną. Informuje o tym agencja Bloomberg.

Według danych publikacji w bieżącym sezonie eksport ukraińskiego zboża spadł o około jedną trzecią, co doprowadziło do nagromadzenia niesprzedanej produkcji w magazynach i wywarło presję na krajowe ceny zakupu. Jednocześnie rezerwy finansowe producentów rolnych są niemal wyczerpane, a dostęp do kredytów bankowych pozostaje ograniczony ze względu na ryzyko związane z wojną.

Dodatkową presję na sektor wywierają rosnące ceny paliw i nawozów mineralnych, a także coraz częstsze rosyjskie ataki na zakłady przetwórcze i infrastrukturę logistyczną. Połączenie spadku dochodów i wzrostu kosztów może utrudnić przeprowadzenie wiosennej kampanii siewnej w 2027 roku dla części gospodarstw, choć na razie mowa jest o potencjalnym ryzyku, a nie o stwierdzonym masowym wstrzymaniu działalności przedsiębiorstw.

Źródło: Bloomberg.

Na dzień 1 października ukraińscy rolnicy dysponowali około 2 mld dolarów środków własnych. Według prognozy ministra ds. polityki rolnej Tarasa Wysockiego do 1 stycznia 2027 r. na kontach nie pozostaną już żadne wolne środki.

Ukraińskie przedsiębiorstwa rolnicze coraz częściej rozważały możliwość odłożenia zbiorów części plonów kukurydzy do wiosny 2027 roku. Wśród przyczyn znalazły się niskie ceny skupu, wysokie koszty suszenia ziarna oraz niestabilne funkcjonowanie kanałów eksportowych.

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