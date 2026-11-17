„Ukrzaliznytsia” wystawiła na aukcje elektroniczne w systemie Prozorro.Prozazhi pierwsze obiekty nieruchomości niezwiązanych z podstawową działalnością oraz nadwyżkowe. W szczególności na aukcje wystawiono majątek „Kamieniołomu Adabaskiego” w obwodzie kirowogradzkim oraz szereg innych obiektów w różnych regionach kraju.

O rozpoczęciu zakrojonej na szeroką skalę sprzedaży aktywów niezwiązanych z podstawową działalnością firma ogłosiła już we wrześniu podczas spotkania z przedstawicielami rynku nieruchomości, na którym potencjalnym nabywcom zaprezentowano 25 obiektów. Po wyrażeniu zainteresowania ze strony rynku specjaliści przeprowadzili niezależną wycenę wartości nieruchomości i w pełni przygotowali partie do sprzedaży.

Ogólnie rzecz biorąc, w ramach programu optymalizacji kosztów na aukcjach wystawione zostaną budynki administracyjne i biurowe, powierzchnie magazynowe i produkcyjne, obiekty handlowe, lokale gastronomiczne, a także kompleksy sportowo-rekreacyjne. Znajdują się one w obwodach lwowskim, tarnopolskim, winnickim, żytomierskim, odeskim, czerkaskim i dniepropetrowskim. W aukcjach mogą brać udział inwestorzy, deweloperzy oraz przedstawiciele biznesu.

W „Ukrzaliznytsii” podkreślają, że część tego majątku od lat nie była wykorzystywana w działalności operacyjnej, jednak firma nadal ponosiła koszty związane z jego utrzymaniem. Sprzedaż nadwyżkowych nieruchomości pozwoli ograniczyć te wydatki i pozyskać dodatkowe środki, a nowi właściciele będą mogli nadać tym obiektom nowe życie.

Informację tę Ukrzaliznytsia przekazała na Telegramie.

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