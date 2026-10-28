Unilever oczekuje, że tempo podwyżek cen przyspieszy w czwartym kwartale 2026 roku oraz przez cały 2027 rok z powodu rosnących kosztów związanych z wojną USA i Izraela z Iranem, podaje Cyprus Mail.

Dyrektor generalny Unilever Fernando Fernandez oświadczył, że średni poziom cen w 2027 roku będzie wyższy niż w 2026 roku. Jak zaznaczył, firma przyspiesza rewizję cen, ponieważ ma większą jasność co do sytuacji kosztowej, ale stara się zachować równowagę między wolumenami sprzedaży a polityką cenową.

Wyniki kwartalne

W trzecim kwartale sprzedaż bazowa Unilever wzrosła o 5,2%, przekraczając konsensusowy prognozę analityków wynoszącą 4,8%. Wolumeny sprzedaży zwiększyły się o 2,9%, a ceny o 2,3%.

Firma utrzymała prognozę sprzedaży i rentowności na 2026 rok oraz oczekuje wzrostu sprzedaży bazowej o około 5% w drugiej połowie roku. Unilever prognozuje także wzrost wolumenów sprzedaży w skali całego roku o co najmniej 3%, podczas gdy wcześniej oczekiwała wzrostu o około 3%.

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Według publikacji Unilever już w tym roku zdołał przenieść część wzrostu kosztów surowców na konsumentów bez szkody dla wolumenów sprzedaży. Jednocześnie wzrost wolumenów w trzecim kwartale był wolniejszy niż w drugim, w szczególności z powodu segmentu żywnościowego.

Reakcja innych producentów

O ryzyku dalszych podwyżek cen w 2027 roku informowały również Coca-Cola, Procter & Gamble, Nestle i Reckitt. Procter & Gamble w szczególności ostrzegł, że rosnące koszty surowców, energii i transportu mogą wpłynąć na jego roczny zysk.

Akcje Unilever spadły w środę o 3,4%. Firma nadal koncentruje się na segmentach urody i pielęgnacji osobistej: Fernandez wcześniej uzgodnił wydzielenie działalności spożywczej Unilever i jej połączenie z amerykańskim producentem przypraw McCormick.

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