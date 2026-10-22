Rząd zatwierdził projekt ustawy dotyczącej nowych zasad opodatkowania importu energii elektrycznej

Rada Ministrów Ukrainy zatwierdziła projekt ustawy dotyczącej zmiany zasad opodatkowania transakcji związanych z energią elektryczną w ramach przygotowań do połączenia ukraińskiego i europejskiego rynku energii.

Dokument przewiduje zwolnienie importu energii elektrycznej z podatku VAT, wprowadzenie zasady odwrotnego obciążenia podatkiem dla podmiotów podlegających opodatkowaniu oraz ustalenie stawki podatku akcyzowego na poziomie 2,8 euro za MWh. Główne zmiany mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2029 r. w ramach harmonizacji ukraińskiego ustawodawstwa z przepisami UE oraz spełnienia warunków uzyskania pomocy makrofinansowej.

Źródło: Ministerstwo Finansów Ukrainy.

W sierpniu 2026 roku Ukraina wyeksportowała prawie dwa razy więcej energii elektrycznej niż importowała. Według danych Energy Map miesięczny eksport wzrósł o 63,8% w porównaniu z lipcem i osiągnął poziom 380,9 tys. MWh.

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