W Ukrainie omówiono perspektywy rozwoju parków przemysłowych oraz pozyskiwania inwestycji

W Ukrainie zarejestrowano 130 parków przemysłowych, jednak w rzeczywistości działa nieco ponad 40. Jednym z głównych problemów rozwoju tej branży pozostaje pozyskiwanie kapitału zagranicznego.

Kwestia ta była poruszana podczas okrągłego stołu „Parki przemysłowe Ukrainy: inwestycje i odbudowa przemysłu”, który odbył się 30 października w agencji Ukrinform.

Według danych przedstawionych podczas wydarzenia łączna wartość inwestycji w parki przemysłowe na koniec pierwszego kwartału 2026 roku wyniosła 45,18 mld hrywien.

Jednocześnie udział inwestorów zagranicznych pozostaje niski — wynosi około 3%. Wśród głównych przeszkód w pozyskiwaniu kapitału wymieniano ryzyko wojenne oraz niewystarczającą ochronę inwestycji.

Uczestnicy zwrócili również uwagę na problemy z infrastrukturą. W szczególności energia elektryczna jest dostępna w 46% parków przemysłowych, a zaopatrzenie w wodę — w 40%.

Podczas dyskusji przedstawiciel Narodowego Stowarzyszenia Lobbystów Ukrainy Ołeksij Szewczuk stwierdził, że parki przemysłowe powinny stać się jedną z podstaw nowego modelu gospodarczego powojennej Ukrainy.

Jak powiedział, stowarzyszenie wraz z zespołem pracuje nad propozycjami legislacyjnymi dla rządu i odpowiednich komisji Rady Najwyższej. Mają one wzmocnić ochronę inwestorów zagranicznych i ułatwić pozyskiwanie kapitału międzynarodowego.

Wśród proponowanych zmian znajduje się podział parków przemysłowych według specjalizacji: parki ekologiczne, energetyczne, cyfrowe i technologiczne, a także oddzielne tereny przeznaczone do produkcji towarów podwójnego zastosowania.

Szewczuk opowiedział się również za wprowadzeniem międzynarodowych mechanizmów ochrony inwestorów, w szczególności możliwości korzystania z arbitrażu zagranicznego, oraz zaproponował model podatkowy „4 × 4”. Przewiduje ona czteroletni okres przejściowy z stopniowym, corocznym wzrostem stawki podatkowej o cztery punkty procentowe.

Osobno podkreślił konieczność utworzenia instytucji operatora parku przemysłowego, który zapewni zagranicznym firmom kompleksową obsługę — od usług prawnych i księgowych po logistykę, ubezpieczenia i wsparcie kadrowe.

„Jeden operator. Jedno okienko. Jeden przejrzysty mechanizm wejścia na rynek” – wyjaśnił Szewczuk.

Jako kolejny ważny warunek przyciągania inwestycji wymienił ubezpieczenie od ryzyka wojennego, które powinno obejmować uszkodzenia mocy produkcyjnych, utratę sprzętu oraz przerwę w działalności gospodarczej.

Shevchuk zaproponował również zorganizowanie międzynarodowego roadshow inwestycyjnego, aby zaprezentować możliwości ukraińskich parków przemysłowych zagranicznym inwestorom. Wśród celów wymienił osiągnięcie 25-procentowego rocznego wzrostu inwestycji w określonych regionach przygranicznych w latach 2027–2028.

Rozwój parków przemysłowych postrzegany jest jako jeden z kierunków odbudowy ukraińskiego przemysłu, tworzenia nowych zakładów produkcyjnych i przyciągania inwestycji do gospodarki. Jednocześnie zaproponowane przez Szewczuka zmiany legislacyjne wymagają jeszcze dopracowania i uchwalenia.

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Źródło:

konferencja – Parki przemysłowe Ukrainy: inwestycje i odbudowa przemysłu

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Ministerstwo Gospodarki i Środowiska Ukrainy podjęło decyzję o przyznaniu wsparcia państwowego dwóm parkom przemysłowym na łączną kwotę prawie 56 mln UAH.

Na Ukrainie, w ramach programu „Wyprodukowano na Ukrainie”, rozpoczyna się przyjmowanie wniosków o wsparcie państwowe dla parków przemysłowych w 2026 roku.

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