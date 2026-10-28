W dniu 28 października 2026 r. Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła projekt ustawy nr 16013, mający na celu wzmocnienie działań przeciwko oszustwom finansowym. Dokument przewiduje odpowiedzialność karną za wykorzystywanie rachunków bankowych i instrumentów płatniczych w nielegalnych schematach.

Zmiany legislacyjne dotyczą tzw. „dropów” – osób, które udostępniają swoje konta bankowe lub karty płatnicze innym osobom w celu przeprowadzania nielegalnych operacji finansowych.

Za takie działania przewidziano grzywnę w wysokości od 5 100 do 17 000 hrywien.

Osobną odpowiedzialność ustanowiono dla „pośredników w wykorzystywaniu kont” — osób, które organizują nielegalne pozyskiwanie, nabywanie, przechowywanie, przekazywanie lub sprzedaż cudzych instrumentów płatniczych.

Grozi im grzywna w wysokości do 170 tysięcy hrywien lub pozbawienie wolności na okres do czterech lat.

Jeśli takie czyny zostaną popełnione ponownie lub w ramach zorganizowanej grupy, kara może wynosić do sześciu lat pozbawienia wolności.

Celem zmian legislacyjnych jest wzmocnienie walki z oszustwami finansowymi oraz pociągnięcie do odpowiedzialności nie tylko organizatorów nielegalnych schematów, ale także osób, których rachunki bankowe i karty są wykorzystywane do przeprowadzania podejrzanych operacji.

Przypomnijmy, że Rada Najwyższa Ukrainy poparła w zasadzie projekt ustawy nr 15262, który przewiduje utrzymanie podwyższonej stawki podatku od zysków banków na poziomie 50% w 2027 roku. Dokument został przyjęty w pierwszym czytaniu.

Z Norwegii do Ukrainy ekstradowano byłego pracownika banku z obwodu tarnopolskiego, podejrzanego o sprzeniewierzenie środków klientów tej instytucji finansowej na kwotę około miliona hrywien. Mężczyzna został objęty międzynarodowym listem gończym.

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