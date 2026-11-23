Na dzień 23 listopada 2026 r. kilka dużych sieci stacji benzynowych ponownie obniżyło ceny paliw. Średnia cena benzyny A-95 wynosi 84,84 hrywien za litr, a oleju napędowego – 99,64 hrywien.

Największe sieci stacji benzynowych na Ukrainie zaktualizowały ceny paliw. W porównaniu z 22 listopada w sieci UPG zwykły i premium olej napędowy potaniały o 1 hrywnę za litr. W sieci Okko cena autogazu spadła o 2 hrywny za litr, a pozostałych rodzajów paliw – o 1 hrywnę za litr.

W sieci WOG benzyna A-95, A-95+, olej napędowy klasy premium oraz A-100 potaniały o 1 hrywnę za litr. W sieci „BRSM-Nafta” cena autogazu wzrosła o kilka kopiejek za litr, podczas gdy benzyna A-95 i olej napędowy potaniały o kilka kopiejek.

W sieci KLO ceny benzyny A-95, A-92 i A-100 spadły o 2 hrywny za litr. Ceny zwykłego i premium oleju napędowego spadły o 3 hrywny za litr. W sieci „Ukrnafta” benzyna A-92 i olej napędowy potaniały o 2 hrywny za litr, a benzyna A-95 – o 3 hrywny za litr.

Najniższą cenę benzyny A-95 spośród sieci odnotowano w „Ukrnafcie” – 79,90 hrywny za litr. Najdrożej ten rodzaj paliwa kosztuje w Socar – 89,90 hrywny za litr. Najtańszy olej napędowy spośród aktualnych ofert sprzedaje „Ukrnafta” – 98,90 hrywien za litr. Najwyższa cena zwykłego oleju napędowego – w sieci Socar, 104 hrywien za litr.

Gaz samochodowy jest najdroższy w sieci Socar – 64,90 UAH/l. Najniższa wartość w tabeli to 59,99 UAH/l w sieci „BRSM-Nafta”.

Ceny hurtowe cebuli na Ukrainie wzrosły w ciągu tygodnia średnio o 12%. Obecnie rolnicy sprzedają ten warzywo po 10–16 hrywien za kilogram.

Tymczasem w Ukrainie gwałtownie wzrosły ceny ogórków szklarniowych.

W Ukrainie nadal rosną ceny pomidorów szklarniowych. Obecnie sprzedawcy oferują te warzywa po 50–75 hrywien za kilogram, co stanowi średnio o 14% wyższą cenę niż pod koniec ubiegłego tygodnia.

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