W Stanach Zjednoczonych ograniczenia finansowe, fizyczne i polityczne dotyczące rozwoju sztucznej inteligencji mogą pomóc przedłużyć boom inwestycyjny w tej dziedzinie, uważa weteran Wall Street Ed Yardeni. Poinformował o tym Fortune w obliczu spadku akcji technologicznych i wątpliwości inwestorów, czy przychody z AI uzasadnią ogromne wydatki firm.

Droższe finansowanie i niedobór energii elektrycznej

Yardeni zaznaczył, że inwestorzy coraz częściej kwestionują wystarczalność kapitału do finansowania popytu ze strony największych firm chmurowych, a także zdolność zysków z AI do uzasadnienia znacznych nakładów inwestycyjnych. W ciągu zaledwie tygodnia SpaceX, według Elona Muska, zamknął finansowanie dłużne o wartości 40 mld dolarów, Meta ogłosiła plany pozyskania 95 mld dolarów poprzez emisję akcji, a Microsoft pozyskał 25 mld dolarów w ramach sprzedaży obligacji.

Budowę centrów danych ograniczają również niedobory energii elektrycznej i ograniczone możliwości sieci elektroenergetycznych. Yardeni wskazał polityczny sprzeciw wobec powstawania nowych centrów danych jako odrębny czynnik. Jego zdaniem zaostrzenie tych ograniczeń może spowodować dalszy spadek akcji, ponieważ AI stała się ważnym czynnikiem zysków przedsiębiorstw i wzrostu PKB.

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Mniejsze ryzyko nadmiernych inwestycji

Jednocześnie Yardeni uważa takie ograniczenia za korzystne dla długoterminowej trwałości boomu. Jego zdaniem trudniejszy dostęp do kapitału może sprzyjać bardziej efektywnej alokacji środków i zmniejszyć ryzyko nadmiernego inwestowania. Oczekuje on, że największe firmy technologiczne zachowają możliwość finansowania wydatków dzięki silnym bilansom.

Według prognoz przytoczonych w materiale Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft i Oracle mogą zainwestować prawie 800 mld dolarów w tym roku oraz około 1 bln dolarów rocznie w latach 2027–2030. Jednocześnie firmy AI o słabszych bilansach, w tym tak zwane chmurowe firmy AI neoclouds, już zetknęły się ze wzrostem kosztów pożyczek i mogą ograniczyć wydatki.

Ekonomiści Oxford Economics również dopuszczają pozytywny efekt wolniejszego rozwoju infrastruktury AI. Ich zdaniem mniejszy popyt na chipy i inne komponenty technologiczne może złagodzić presję inflacyjną do końca dekady i zmniejszyć presję na długoterminowe stopy procentowe.

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