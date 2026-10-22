W Brukseli organizacja rzecznicza Movement for an Open Web, do której członków należą wydawcy cyfrowi i reklamodawcy, zwróciła się do Komisji Europejskiej oraz brytyjskiego Urzędu ds. Konkurencji i Rynków (CMA). Domaga się tymczasowego zawieszenia nowych warunków handlowych Meta Platforms, które mają wejść w życie 30 października.

Skarga do regulatorów

Jak podaje Channel NewsAsia, Movement for an Open Web złożyła skargi do Komisji Europejskiej i CMA oraz wystąpiła o zastosowanie środków tymczasowych. Organizacja uważa, że nowe postanowienia mogą przyznać Meta nieograniczone prawo do wykorzystywania cyfrowych treści firm na potrzeby usług opartych na sztucznej inteligencji.

Współzałożyciel Movement for an Open Web Tim Cowen powiedział, że wiele firm faktycznie nie ma alternatywy dla usług Meta. Według niego warunki mogą zmusić przedsiębiorstwa do zrzeczenia się praw do treści cyfrowych bez możliwości rezygnacji. Zasugerował również, że Meta będzie mogła zbierać dane z niemal wszystkich stron internetowych na potrzeby usług AI, które będą konkurować z właścicielami treści.

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Stanowiska Meta i CMA

Meta nie zgodziła się ze skargą. Przedstawiciel firmy oświadczył, że skonsolidowane przez nią warunki dotyczące indeksowania sieci odnoszą się wyłącznie do produktów reklamowych i biznesowych oraz nie zmieniają podejścia Meta do korzystania z robotów indeksujących. Według niego właściciele treści nadal mogą określać swoje preferencje za pomocą pliku robots.txt, a aktualizacje nie przyznają Meta nowych praw, które miałyby pierwszeństwo przed tymi preferencjami.

CMA poinformował, że w środę spotkał się z Meta, aby uzyskać więcej informacji o nowych warunkach handlowych. Regulator nazwał to ważną kwestią i zaznaczył, że prowadzi z firmą pilne rozmowy przed podjęciem dalszych decyzji. Komisja Europejska nie odpowiedziała na prośbę o komentarz. Wcześniej podobne zastrzeżenia zgłaszały Europejska Rada Wydawców oraz niemieckie stowarzyszenia BDZV i MVFP.

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