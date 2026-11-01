Winiarnie w australijskiej dolinie Hunter coraz częściej kupują winogrona z chłodniejszego regionu Orange z powodu zmian klimatu i rosnącego popytu na lżejsze style win. Poinformowała o tym ABC News Australia.

Ross i Deris McDonaldowie, którzy przez dwie dekady produkowali organiczne wino w dolinie Hunter, na początku 2020 roku przenieśli się do Orange w regionie Central West w Nowej Południowej Walii. Właściciel Macquariedale Organic Wines, Ross McDonald, powiedział, że w Orange można obecnie z powodzeniem uprawiać shiraz i cabernet.

Winogrona z chłodniejszych obszarów

Orange jest uznawane za region winiarski o chłodnym klimacie, ponieważ jego winnice znajdują się na wysokości od 600 do 1390 metrów nad poziomem morza. W regionie jest ponad 80 winnic o powierzchni około 1100 hektarów. Część uprawianych tam winogron jest już wykorzystywana do produkcji win w dolinie Hunter.

Według McDonalda lekkie style win są trudne do produkcji w cieplejszych regionach. Ocenił on, że około połowa winogron przetwarzanych przez winiarnie w dolinie Hunter jest obecnie uprawiana poza nią. Winogrona pochodzą również z regionu Hilltops, okolic Young oraz obszarów po drugiej stronie Gór Śnieżnych.

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Dyrektor generalna Stowarzyszenia Wina i Turystyki Doliny Hunter, Jenny Curran, zauważyła, że dostęp do winogron z innych regionów może zwiększyć odporność winiarni w przypadku spadku lokalnych zbiorów. Jak powiedziała, producenci mierzą się z większą zmiennością pogody, w tym intensywniejszymi opadami, dłuższymi okresami upałów i zmianami warunków sezonowych.

Etykietowanie i popyt na pinot noir

Przepisy Wine Australia przewidują, że aby wskazać region na etykiecie, co najmniej 85% winogron musi z niego pochodzić. Jednocześnie punkt sprzedaży przy winiarni w dolinie Hunter może sprzedawać wino produkowane głównie z winogron z Orange, jeśli na etykiecie nie jest ono oznaczone jako wino z Hunter Valley.

Stowarzyszenie winiarskie Nowej Południowej Walii poinformowało o ogólnym spadku spożycia wina z powodu zmian stylu życia, sytuacji na rynkach eksportowych, presji związanej z kosztami życia i zmieniających się gustów kupujących. Dyrektor wykonawczy stowarzyszenia Matthew Jessop powiedział, że popyt odchodzi od pełnych czerwonych win w kierunku pinot noir i win białych, w tym chardonnay.

Według najnowszego raportu Wine Australia dotyczącego zbiorów, w tym roku w Orange przetworzono 343 tony pinot noir o wartości około 730 tys. dolarów. W dolinie Hunter było to 69 ton o wartości około 71 tys. dolarów.

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