W Japonii wzrost sektora przemysłowego w październiku spowolnił do najniższego poziomu od siedmiu miesięcy. Wstępny wskaźnik S&P Global Japan Manufacturing PMI spadł do 53,3 pkt z 54,1 pkt we wrześniu, informuje Channel NewsAsia.

Wartość indeksu powyżej 50 pkt oznacza wzrost aktywności, a poniżej tego poziomu — jej spadek. Tym samym produkcja w kraju nadal rosła, jednak tempo wzrostu spowolniło.

Zamówienia i produkcja

Nowe zamówienia japońskich producentów dóbr rosły w najsłabszym tempie od marca. Jednocześnie wolumen produkcji przemysłowej odnotował najmniejszy wzrost również od marca.

Wzrost nowych zamówień eksportowych w japońskim sektorze prywatnym spowolnił do minimum od czterech miesięcy. Zatrudnienie w fabrykach rosło w październiku w umiarkowanym tempie, podczas gdy producenci zwiększyli aktywność zakupową. Doprowadziło to do największego nagromadzenia zapasów zakupionych surowców od niemal czterech lat.

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Usługi wsparły ogólną aktywność

Aktywność w sektorze usług nieco się umocniła: wstępny wskaźnik aktywności biznesowej S&P Global Japan Services PMI wzrósł z 51,3 do 52,0 pkt. Badanie odnotowało silniejszy wzrost aktywności biznesowej i szybszy wzrost sprzedaży w tym sektorze.

Złożony indeks produkcji S&P Global Flash Japan Composite PMI pozostał na poziomie 52,3 pkt. Oznacza to 19. z rzędu miesiąc wzrostu aktywności sektora prywatnego. Ekonomista S&P Global Market Intelligence Usamah Bhatti zaznaczył, że ogólny wzrost aktywności biznesowej w październiku nie zmienił się względem poprzedniego miesiąca, ale pozostawał słabszy od średniej od początku roku.

Jednocześnie napływ nowych zamówień w sektorze prywatnym rósł w najwolniejszym tempie od trzech miesięcy, a tworzenie miejsc pracy spowolniło do minimum od 14 miesięcy. Inflacja kosztów nakładów nieco przyspieszyła z powodu wzrostu cen surowców i pracy. Firmy nadal podnosiły ceny sprzedaży, choć tempo ich wzrostu było najniższe od czterech miesięcy.

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