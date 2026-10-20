SpaceX, kierowany przez Elona Muska, zwiększył przychody w trzecim kwartale o 161% — do 14,58 mld dolarów. Wynik ten przewyższył średnią prognozę analityków wynoszącą 12,72 mld dolarów, wynika z danych Reuters opublikowanych przez Channel NewsAsia.

Zysk netto spółki za trzy miesiące zakończone 30 września wyniósł 4,4 mld dolarów. Analitycy oczekiwali zysku na poziomie 1,57 mld dolarów. W poprzednim kwartale SpaceX odnotował stratę netto w wysokości 541 mln dolarów przy przychodach wynoszących 7,81 mld dolarów.

Przychody z mocy obliczeniowych

Głównymi źródłami przychodów SpaceX pozostają Starlink oraz szersza działalność w zakresie usług łączności. Jednocześnie firma zarabia na sztucznej inteligencji przede wszystkim dzięki wynajmowaniu mocy centrów danych deweloperom, w tym Anthropic, Google i Reflection AI.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Segment AI obejmuje również Grok, platformę społecznościową X oraz szybko rozbudowywane centra danych. Jest to największy obszar inwestycji firmy. Straty operacyjne tego segmentu były znaczące, a SpaceX ostrzegał przed potrzebą długoterminowych inwestycji, zanim będzie on mógł stale generować zysk.

Starlink i Starship

Dział internetu satelitarnego Starlink nadal zwiększa liczbę abonentów dzięki kolejnym startom satelitów oraz rozwojowi usług dla konsumentów, firm, lotnictwa, transportu morskiego i struktur rządowych. Firma inwestuje także w zasięg, przepustowość sieci oraz usługi bezpośredniej łączności satelitarnej z urządzeniami.

Rakieta Starship nie została jeszcze wprowadzona do eksploatacji komercyjnej. W SpaceX oczekują, że umożliwi ona wynoszenie na orbitę satelitów Starlink o większej przepustowości oraz infrastruktury dla orbitalnych obliczeń AI. W ubiegłym miesiącu, podczas pierwszego orbitalnego lotu testowego Starshipa, firma rozmieściła kilka satelitów Starlink, jednak lot zakończył się wcześniej, niż oczekiwano, z powodu problemu z silnikiem.

Czytaj nas na