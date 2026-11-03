Gospodarka Hongkongu w Chinach wzrosła w trzecim kwartale 2026 roku o 5,2% w porównaniu z analogicznym okresem 2025 roku, wynika ze wstępnych oficjalnych szacunków. Był to 15. kolejny kwartał wzrostu gospodarczego miasta. Informuje o tym Channel NewsAsia.

Wynik przekroczył oczekiwania

Wynik przekroczył średnią prognozę dziesięciu ekonomistów ankietowanych przez Reuters. Według ocen uczestników badania PKB Hongkongu w lipcu–wrześniu miał wzrosnąć o 3,6% rok do roku. Faktyczne tempo było o 1,6 punktu procentowego wyższe od tej prognozy.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Dynamika w ciągu roku

W drugim kwartale 2026 roku PKB Hongkongu wzrósł o 4,2% w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. W pierwszym kwartale tempo wzrostu wyniosło 5,9%. Wskaźnik za trzeci kwartał był o 1 punkt procentowy wyższy od wyniku drugiego kwartału i o 0,7 punktu procentowego niższy od wskaźnika za pierwszy kwartał.

Czytaj nas na